¿Cuándo es Miss Universo 2026? Día y Hora en que Fátima Bosch Entregará la Corona

Tras un año lleno de polémicas para el reinado de la mexicana Fátima Bosch, se termina el tiempo de su periodo y tendrá que entregar la corona a la nueva participante que sea nombrada Miss Universo. Si tú no te quieres perder este esperado momento, te contamos cuándo es la ceremonia final.

Fue el pasado 21 de noviembre de 2025 cuando Bosch se convirtió en la tercera mexicana en ser la absoluta ganadora del certamen, luego de haber confrontado a Nawat Itsaragrisil, quien la increpó y agredió verbalmente de forma pública.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video del Momento en que Se Desvanece Fátima Bosch: ¿Qué le Pasó a Miss Universo 2025?

Tras el certamen, Itsaragrisil interpuso acciones legales y una demanda por presunta difamación en Bangkok contra Bosch, acusaciones que la reina de belleza ha rechazado.

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. Será una edición muy especial, pues conmemorarán el 75.º aniversario del certamen.

No obstante, antes de esta ceremonia, habrá algunas fases previas de la competencia, programadas para las siguientes fechas:

21 de noviembre 2026: Desfile de Traje Típico (Trajes Nacionales).

22 de noviembre 2026: Competencia Preliminar.

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2026?

La gran final se realizará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá una duración aproximada de tres horas.

Durante este tiempo se desarrollan las etapas del espectáculo en vivo, que incluyen:

• La presentación inicial.

• Los desfiles en traje de baño y vestido de noche.

• Las rondas de preguntas y respuestas de las finalistas

• La coronación de la nueva reina.

Las participantes del certamen son: