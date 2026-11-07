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¿Cuándo es Miss Universo 2026? Día y Hora en que Fátima Bosch Entregará la Corona

Una nueva historia se escribirá, mientras la mexicana cede el trono a una nueva reina de belleza, luego de un año lleno de polémica

¿Cuándo es Miss Universo 2026?Fátima Bosch entregará la corona en Miss Universo 2026. Foto: Reuters | Archivo
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