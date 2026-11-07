¿Cuándo es Miss Universo 2026? Día y Hora en que Fátima Bosch Entregará la Corona
Una nueva historia se escribirá, mientras la mexicana cede el trono a una nueva reina de belleza, luego de un año lleno de polémica
Una nueva historia se escribirá, mientras la mexicana cede el trono a una nueva reina de belleza, luego de un año lleno de polémica
Tras un año lleno de polémicas para el reinado de la mexicana Fátima Bosch, se termina el tiempo de su periodo y tendrá que entregar la corona a la nueva participante que sea nombrada Miss Universo. Si tú no te quieres perder este esperado momento, te contamos cuándo es la ceremonia final.
Fue el pasado 21 de noviembre de 2025 cuando Bosch se convirtió en la tercera mexicana en ser la absoluta ganadora del certamen, luego de haber confrontado a Nawat Itsaragrisil, quien la increpó y agredió verbalmente de forma pública.
Tras el certamen, Itsaragrisil interpuso acciones legales y una demanda por presunta difamación en Bangkok contra Bosch, acusaciones que la reina de belleza ha rechazado.
La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. Será una edición muy especial, pues conmemorarán el 75.º aniversario del certamen.
No obstante, antes de esta ceremonia, habrá algunas fases previas de la competencia, programadas para las siguientes fechas:
21 de noviembre 2026: Desfile de Traje Típico (Trajes Nacionales).
22 de noviembre 2026: Competencia Preliminar.
La gran final se realizará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá una duración aproximada de tres horas.
Durante este tiempo se desarrollan las etapas del espectáculo en vivo, que incluyen:
• La presentación inicial.
• Los desfiles en traje de baño y vestido de noche.
• Las rondas de preguntas y respuestas de las finalistas
• La coronación de la nueva reina.
Las participantes del certamen son:
Jennifer Barreto - Miss Universo Puerto Rico
Bianty Gomperts - Miss Universo Curazao
Giorgia Waddington - Miss Universo Nueva Zelanda
Susana Medina - Miss Universo España
Sofía Córdova - Miss Universo El Salvador
May Grace Parry - Miss Universo Myanmar
Melissa Nuñez - Miss Universo República Dominicana
Melissa Bottema - Miss Universo Países Bajos
Anna Nikonova - Miss Universo Ucrania
Clara Vegas - Miss Universo Venezuela
Dominga López - Miss Universo Chile
Tamara Rogouski - Miss Universo Argentina
Adelina Castillo - Miss Universo Guatemala
Dalia Bucaraam - Miss Universo Ecuador
Mandina Cunha - Miss Universo Cabo Verde
Nimhara Sasindi - Miss Universe Sri Lanka
Mia Dio - Miss Universo Cuba
Kaziah Liz Mejo - Miss Universo India
Caleigh-Rose - Miss Universo Belice
Tatenda Josephina Rameau - Miss Universe Haiti
Sayuki Ito - Miss Universo Japón
Yuin Mohamed - Miss Universo Maldivas
Maeva Toumbou - Miss Universo Mayotte
Abelone Smedsrud - Miss Universo Norway
María Vargas - Miss Universo México
Gia Folcia - Miss Universo Italia
Nikolina Vujcic - Miss Universo Serbia
Charene Labuschagne - Miss Universo Namibia
Elizabeth Johnson - Miss Universo Aruba
Jasmine Blandford - Miss Universo Nicaragua
Gabriela Lineth González del Valle - Miss Universo Panamá
Georgina Kambongo - Miss Universo de la República Democrática del Congo
Caity Woethington - Miss Universo Australia
Mitchelle Daka - Miss Universo Uganda
Veera Grönlund - Miss Universo Finlandia
Lucía Pineyro - Miss Universe Uruguay
Juliana Myers - Miss Universo Islas Caimán
Luisa Pineda - Miss Universo Honduras
Aslihan Morali - Miss Universo Canadá
Selena Grant - Miss Universo Islas Turcas & Caicos
May Grace Parry - Miss Universo Maynmar
Caroline Porras - Miss Universo Bonaire
Emili Denneng - Miss Universo Estonia
Lasma Kutarska - Miss Universo Latvia
Fie Rose - Miss Universo Dinamarca
Itsmedina - Miss Universe Kyrgyzstan
Katti Fofanah - Miss Universo Sierra Leone
Bernella Velinor - Miss Universo Santa Lucía
Bajabulise Thela - Miss Universo Sudáfrica
Antea Ljubicic - Miss Universo Croacia
María Alejandra López - Miss Universo Colombia