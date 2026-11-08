Vinculan a Proceso a Sujeto por Fraude con Pinturas de Kahlo y Siqueiros con Valor de 25 MDP

Un hombre identificado como Ricardo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, cuyo valor pactado ascendía a 25 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el imputado habría utilizado documentos notariales falsos para obtener las obras sin realizar el pago correspondiente.

Los hechos se remontan al 9 de diciembre de 2020, cuando, en la alcaldía Cuauhtémoc, la víctima entregó las dos pinturas tras acordar su venta mediante un contrato por 25 millones de pesos. Como garantía de pago, Ricardo “N” habría presentado escrituras de dos inmuebles que supuestamente eran de su propiedad, con las que buscaba respaldar el cumplimiento del compromiso económico.

Sin embargo, el dinero nunca llegó. Cuando venció el plazo establecido, la víctima reclamó el pago o la devolución de las obras, pero presuntamente recibió insultos y amenazas de represalias en caso de denunciar el engaño.

Así habría operado el fraude

El presunto modus operandi consistía en ofrecer bienes inmuebles como respaldo de una operación millonaria, utilizando escrituras que aparentaban acreditar la propiedad de esos terrenos o propiedades. De esta manera, el comprador habría generado confianza en la víctima para conseguir que entregara las pinturas sin recibir previamente el dinero acordado.

Ante las irregularidades, la víctima acudió con un notario de Celaya, Guanajuato, cuyo nombre aparecía relacionado con los documentos entregados como garantía, en donde se le informó que las escrituras no habían sido expedidas por él.

Las investigaciones de la Fiscalía capitalina permitieron establecer que los números de los instrumentos notariales correspondían en realidad a otros trámites: uno relacionado con una asamblea y otro con la cancelación de un crédito del FOVISSSTE.

Es decir, los documentos no acreditaban la propiedad de los inmuebles ofrecidos como garantía.

La víctima presentó la denuncia en septiembre de 2022. A partir del contrato de compraventa, las declaraciones de la persona afectada y dos testigos, así como la información proporcionada por el notario, el Ministerio Público reunió los datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión.

Ricardo “N” fue localizado y detenido el 31 de octubre de 2026 en Aguascalientes, mediante un operativo de la Policía de Investigación, en coordinación con autoridades de esa entidad.

Durante la audiencia del 3 de noviembre, un juez lo vinculó a proceso y determinó que permanecerá en prisión preventiva. Además, estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

TLS