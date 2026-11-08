Sociedad

Vinculan a Proceso a Sujeto por Fraude con Pinturas de Kahlo y Siqueiros con Valor de 25 MDP

El hombre había presentado como garantía escrituras de un par de propiedades, estos son los detalles de su modus operandi

Vinculación a proceso de Ricardo “N”Vinculación a proceso de Ricardo “N”: Foto: FGJCDMX

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