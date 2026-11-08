Desmantelan Segundo Narcolaboratorio en Menos de 24 Horas en Puebla; Detienen a Dos

Fuerzas Federales en coordinación con la Policía Estatal de Puebla y la Policía Municipal de Atempan aseguraron un sitio presuntamente utilizado para la elaboración ilícita de sustancias químicas.

El narcolaboratorio se ubicaba en la zona limítrofe entre los municipios poblanos de Atempan, Tlatlauquitepec y Chignautla.

Como resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional el pasado 6 de noviembre se logró ubicar el lugar en donde se obtuvo la detención de dos personas presuntamente relacionadas a dichas actividades ilícitas.

En el lugar se localizaron diversos materiales y equipos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas.

Dos detenidos tras operativo contra el narcotráfico en Puebla. Foto: SSC Atempan

Como parte del combate contra el narcotráfico en el estado de Puebla, las Fuerzas de Seguridad aseguraron el lugar, mientras que las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes, manteniendo la reserva de información correspondiente para no interferir en el desarrollo de las diligencias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil de Atempan reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo las acciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Por otro lado, fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para fabricar metanfetamina en Puebla.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional realizaron un operativo en el municipio de Tlachichuca, Puebla.

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Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, las autoridades localizaron el laboratorio clandestino en un paraje de la localidad de Agua Escondida el Salitrero.

El sitio estaba acondicionado en 11 zonas para la producción de drogas sintéticas. En el lugar fueron asegurados 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para la elaboración de metanfetamina, los cuales fueron destruidos e inhabilitados para evitar que volvieran a utilizarse.

Con información de N+

MCS