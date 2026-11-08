Narcotráfico

Desmantelan Segundo Narcolaboratorio en Menos de 24 Horas en Puebla; Detienen a Dos

Fuerzas federales aseguraron un sitio en donde elaboraban sustancias químicas en la zona limítrofe de Atempan, Tlatlauquitepec y Chignautla

Desmantelan clandestino donde elaboraban drogas en Puebla.Aseguran sitio clandestino donde elaboraban drogas en Puebla. Foto: SSC Atempan

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Fuerzas federales y Policía Estatal aseguran sitio donde fabricaban drogas en Puebla. Hubo dos arrestos y equipo confiscado.

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