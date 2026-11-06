Seguridad

Por Segunda Vez Detectan Pozos de Extracción Ilegal de Agua en Almecatla, Puebla

Autoridades federales y estatales realizaron cateos para combatir este delito en San Lorenzo Almecatla, Puebla

El mes pasado fueron detenidas dos personas por este delito en el mismo lugar.El mes pasado fueron detenidas dos personas por este delito en el mismo lugar. Foto: Conagua Puebla

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Detectan por segunda vez pozos ilegales en San Lorenzo Almecatla. Autoridades federales y estatales intensifican operativos.

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