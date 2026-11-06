En la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla perteneciente al municipio de Cuautlancingo en Puebla, autoridades federales y estatales realizaron cateos para combatir la extracción ilegal de agua.

Durante las diligencias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó pozos que operaban de manera irregular.

Los operativos fueron coordinados por el Gobierno de México, a través de la Conagua, con participación de la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN).

Fuerzas federales aseguraron la propiedad. Foto: Conagua Puebla

Las acciones buscan garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico y priorizar el consumo humano.

Cabe destacar que esta es la segunda intervención en menos de un mes; entre el 14 y el 17 de octubre fueron asegurados tres pozos sin concesión, cinco inmuebles y una pipa; además, dos personas fueron detenidas.

Con información de N+

JAPR