¿Hasta Cuándo Seguirá el Frío en México? Esto Dice el Pronóstico del SMN

El frente frío número 4 ha entrado a México a través del noreste del país. Te explicamos qué pasará con las bajas temperaturas en los próximos días según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La agencia meteorológica parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió en su pronóstico sobre la llegada del frente frío número 4, que se extenderá sobre el oriente de la República. La masa de aire frío ha llegado al país por el noreste y se anticipa que en los próximos días bajen las temperaturas en varias zonas del país por su influencia.

Este viernes 6 de noviembre, el fenómeno generará lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además provocará lluvias fuertes en San Luis Potosí y Veracruz. Ca la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional.

La bajada en la temperatura será especialmente marcada en Chihuahua y Durango. En las zonas serranas de ambos estados, los termómetros marcarán hasta menos 5 grados centígrados.

Por su parte, se anticipan temperaturas mínimas de durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, así como en Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El domingo, el frente frío se mantendrá sobre el oriente del territorio nacional y habrá de interactuar con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el norte del país. Esta interacción aumentará la probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las mencionadas regiones. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente favorecerá un refrescamiento de las temperaturas sobre entidades de todo el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

Estos se efectos se extenderán hasta el próximo lunes 9 de noviembre. Para esta fecha se anticipan chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

En esta temporada invernal se pronostican 56 sistemas frontales, seis más que el promedio histórico de 50, según el Servicio Meteorológico Nacional. La mayor concentración se espera entre noviembre y febrero, con alrededor de 32 frentes, favorecidos por la presencia de El Niño, que también podría generar condiciones más húmedas en distintas regiones.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé la llegada de 7 sistemas frontales al territorio mexicano en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo, que es el mes cuando se prevé el frío en México. Aún no será posible guardar ni la chamarra ni el paraguas.

EDG