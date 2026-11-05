Cristiano Ronaldo Se Retira de la Selección de Portugal Sin Haber Jugado en México

El mundo del futbol lamentó este día la despedida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal. Pero ninguna afición puede estar más triste que la mexicana, que nunca pudo contemplar en vivo la magia del exjugador del Real Madrid.

CR7 no se va contento, de hecho hasta rechazó un partido de homenaje para su despedida. Dejó en claro que no volverá a vestir la playera de Portugal mientras el entrenador Jorge Jesús esté en el banquillo.

Como se recordará, el pasado mes de septiembre el delantero luso abandonó la concentración de Portugal luego del partido contra Noruega en la UEFA Nations League por diferencias con el técnico, quien no lo mandó a la cancha pese a que le había prometido minutos. Se sintió engañado y prefirió irse, en medio de un gran escándalo.

Posteriormente se disculpó tras aceptar que no eran las formas ni el momento. La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) lo sancionó con 30 días de suspensión y una multa económica de sólo 286 dólares.

Se esperaba que luego de cumplido el castigo, volvería a ser convocado para la Fecha FIFA de noviembre, pero él tenía otros planes: Hoy anunció su retiro de la Selección de Portugal. Medios lusos aseguran que la FPF pidió al entrenador Jorge Jesús que se comunicara con él para limar asperezas y decirle que le harían un partido de homenaje. Pero CR7 ni siquiera atendió la llamada.

Lamentablemente, Cristiano Ronaldo se retirará sin haber pisado una cancha mexicana. De hecho, su historia con México es mínima: De 5 oportunidades, sólo enfrentó al equipo Tricolor en una ocasión.

Sobre la posibilidad de verlo en acción en México, esta se esfumó antes del Mundial 2026: La Selección Mexicana se enfrentó a Portugal en partido amistoso que sirvió para reinaugurar el Estadio Ciudad de México (antes Azteca y hoy Banorte) luego de las obras de remodelación.

Para decepción de sus fans mexicanos, “El Bicho” no entró en la convocatoria del 28 de marzo debido a que estaba recuperándose de una lesión en la pierna derecha y el entrenador Jorge Jesús prefirió no arriesgarlo en esa Fecha FIFA en la que también se perdió el duelo contra Estados Unidos.

Otra opción era que a Portugal le tocara jugar la fase de Grupos del Mundial 2026 en suelo mexicano.Pero el sorteo fue cruel y el combinado luso jugó la primera fase en Houston, Texas, y en Miami, Florida. Luego, en dieciseisavos, enfrentó a Colombia en Toronto; y en octavos cayó ante España en Arlington, Texas.

Además hay que recordar que de 5 oportunidades para enfrentar a México, Cristiano sólo estuvo una vez en la cancha: fue en la Copa Confederaciones del 2017 que se jugó en Rusia. En la Fase de Grupos, Portugal empató 2-2 con los Tricolores y “El Bicho” marcó uno de esos tantos.

Más adelante, en el duelo por el tercer lugar de esa Copa Confederaciones 2017, ambas escuadras se volvieron a enfrentar pero CR7 no vio acción. Los lusos se impusieron 2-1 a la Selección Mexicana.

Previamente, en el Mundial de Alemania 2006, Portugal se midió con México en Fase de Grupos, pero el entrenador Luiz Felipe Scolari prefirió darle descanso a CR7 porque ya había asegurado el boleto a octavos de final y no estaba en riesgo el liderato. Los lusos ganaron 2-1 ese duelo.

Y antes del Mundial Brasil 2014 la Selección Mexicana cerró su preparación con un amistoso ante su similar de Portugal en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. Sólo que Cristiano no fue convocado, junto con Pepe, para darles descanso previo a la justa mundialista.

Con información de N+