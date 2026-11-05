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Cristiano Ronaldo Se Retira de la Selección de Portugal Sin Haber Jugado en México

La afición mexicana no pudo ver en acción al astro luso, ni en partido amistoso ni en el Mundial 2026

En toda su carrera, Cristiano Ronaldo sólo enfrentó una vez a la Selección Mexicana. Foto: ReutersEn toda su carrera, Cristiano Ronaldo sólo enfrentó una vez a la Selección Mexicana. Foto: Reuters

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