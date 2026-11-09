Resultados Lotería Nacional Hoy 8 de Noviembre 2026: Ganadores y Premios de Sorteo Zodiaco 1767

Si compraste un billete para el Sorteo Zodiaco 1767 de este domingo, que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor, podrías ser el próximo ganador. En N+ te damos a conocer la lista completa de números premiados de la Lotería Nacional de este 8 de noviembre de 2026.

La ceremonia iniciará en punto de las 20:00 horas del domingo con la intervención de los Niños Gritones de la Lotería Nacional, quienes darán a conocer los premios directos y quiénes los obtuvieron.

El Sorteo Zodiaco 1767 forma parte del Calendario de la Lotería Nacional de Noviembre 2026 que reparte más de 194 millones de pesos de premios mayores que se juegan los días domingos, martes y viernes.

La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Zodiaco 1767 al 22 aniversario del INDAABIN: Foto: Lotería Nacional.

¿Qué comprar para ganar el Premio Mayor de 7 millones de Pesos del Sorteo Zodiaco 1767?

Si aún no estás familiarizado con el Sorteo Zodiaco debes saber que este tipo de rifa tradicional se juega todos los domingos y reparte 7 millones de pesos como Premio Mayor, aunque el total de la bolsa acumulada es de 24 millones 42 mil 600 pesos.

En este sorteo participan 120 mil números numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del Zodiaco, y se lleva a cabo en una serie.

Mientras que un cachito o billete del Sorteo Zodiaco tiene un costo de 20 pesos y te permite ganar hasta 350 mil pesos, al adquirir una serie (20 cachitos) cuyo costo es de 400 pesos concursas por el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

Para que comprendas mejor la dinámica del juego, puedes consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1765 que se celebró el pasado 18 de octubre de 2026.

Si estás buscando los resultados del Sorteo más reciente de la Lotería Nacional, puedes consultar los ganadores del Sorteo Superior 2903 al dar clic en este enlace.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1767 de la Lotería Nacional Hoy?

Tal como en ocasiones anteriores, el Sorteo Zodiaco 1767 de este domingo se puede seguir en línea a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional, específicamente en el apartado de Juegos Tradicionales.

Minutos después de las 8 de la noche los Niños Gritones de la Lotería Nacional anunciarán todos los billetes que resultaron ganadores este domingo 8 de noviembre, así como el monto de los premios que obtuvieron.

Resultados Sorteo Zodiaco 1767 de la Lotería Nacional: Ganadores y Premios

En este apartado podrás encontrar la lista completa con todos los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1767, incluido el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

El número 6518 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Acuario.

El número 3202 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Géminis.

El número 1345 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Capricornio.

El número 4471 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Géminis.

El número 0638 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Tauro.

El número 1197 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Géminis.

El número 7644 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Virgo.

El número 6115 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Piscis.

El número 6443 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Escorpión.

El número 4354 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Cáncer.

El número 1875 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Tauro.

El número 4356 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.

El número 5692 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.

El número 7688 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Escorpión.

El número 0567 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Géminis.

El número 5210 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Piscis.

El número 6732 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Acuario.

El número 4187 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Sagitario.

El número 4453 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.

El número 6757 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro.

El número 6925 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro.