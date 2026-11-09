Accidentes

Dos Hombres Mueren Tras Chocar Camioneta contra Muro de Rotonda en Montemorelos, NL

El accidente ocurrió en la colonia Zaragoza; las autoridades investigan las causas del percance y la posible participación de otros vehículos

Hombres mueren en choque.Hombres mueren en choque. Foto: N+

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Dos hombres fallecen tras chocar su camioneta contra un muro en Montemorelos, NL. Autoridades investigan las causas y posible implicación de otros vehículos.

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