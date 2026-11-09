Dos Hombres Mueren Tras Chocar Camioneta contra Muro de Rotonda en Montemorelos, NL

Un accidente vial cobró la vida de dos hombres durante la noche del sábado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra un muro de concreto perteneciente a una rotonda.

Los hechos fueron reportados sobre la avenida José María Parás y Capitán Alonso de León, a la altura de la colonia Zaragoza.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, se movilizaron hasta el sitio para brindar atención a los ocupantes del vehículo.

Sin embargo, al revisar a las víctimas, los cuerpos de auxilio confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.

Aunque inicialmente no fueron identificados en el lugar, trascendió que podrían tratarse de Cristian Martínez Barrientos y Pablo Sánchez Casas. Hasta el momento, no se han dado a conocer las edades de las personas fallecidas.

Debido a la gravedad del accidente, la zona fue acordonada para permitir las labores de los peritos y detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes y documentaron la escena.

Como parte de las investigaciones, las autoridades buscarán establecer las causas que provocaron que el conductor perdiera el control de la camioneta y terminara impactándose contra la estructura de concreto, además de determinar si existió la participación de algún otro vehículo.

Los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos correspondientes y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las investigaciones.