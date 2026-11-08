Detienen a Padres de Bebé Intoxicada con Anfetaminas en Guadalajara

Sergio Alejandro ‘N’ y Liliana Margarita ‘N’, de 40 y 22 años, respectivamente, fueron detenidos por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

Ambos son señalados por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones, presuntamente cometidos en agravio de su hija de un año.

La pequeña, identificada como Ruth, recibió atención médica tras una intoxicación con anfetaminas. Fue el pasado martes, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la menor fue llevada a un hospital en avenida Juan de Dios Robledo, al cruce con Manuel Payno, en Guadalajara.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bebé de Un Año Intoxicada con Metanfetaminas en Guadalajara

De acuerdo con médicos, la bebé mostraba movimientos inusuales y al ser ingresada a la sala de urgencias, pudieron determinar un cuadro de intoxicación por la ingesta de esta droga.

Actualmente continúa internada en el Centro Médico de Occidente. La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que la menor permanecerá bajo cuidado de su abuela, quien fue la que al notarla con conductas inusuales la llevó a recibir atención médica.