Seguridad

Detienen a Padres de Bebé Intoxicada con Anfetaminas en Guadalajara

La pequeña continúa internada, pero estable. Además, de acuerdo con la Fiscalía, quedará bajo cuidado de su abuela

sala de urgenciasLa pequeña fue llevada a urgencias por su abuela. Foto: N+

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Bebé intoxicada con anfetaminas en Guadalajara: sus padres, detenidos por violencia familiar. Ruth, de un año, está estable y su abuela la cuida.

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