Andrés Artemio 'N' es Imputado por Presunto Feminicidio en Córdoba

Andrés Artemio “N”, detenido en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, fue imputado por la Fiscalía General del Estado y deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal en su contra.

De acuerdo con información de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la localidad de Berlín, municipio de Córdoba, donde presuntamente el ahora imputado atropelló a una mujer con quien mantenía una relación sentimental, provocándole la muerte.

Tras las investigaciones y trabajos de campo, elementos de la Policía Ministerial realizaron su detención y lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, mientras que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas formuló imputación por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa y estableció este lunes nueve de noviembre para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 628/2026.