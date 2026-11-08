Seguridad

Andrés Artemio 'N' es Imputado por Presunto Feminicidio en Córdoba

Un sujeto enfrenta un proceso legal luego de presuntamente atropelló a una mujer con quien mantenía una relación sentimental, provocándole la muerte.

Andrés Artemio 'N' es Imputado por Presunto Feminicidio en CórdobaSe informó que el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras el proceso continúa. Foto: FGE

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Andrés Artemio 'N' enfrenta cargos por feminicidio tras presuntamente atropellar a su pareja en Córdoba. La Fiscalía lo imputa y seguirá en prisión preventiva.

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