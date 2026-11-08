Política

Sheinbaum Rechaza Acusaciones de Desfalco al Infonavit: “Hoy Hay Más Dinero”

La presidenta de México defendió la reestructuración de más de cinco millones de créditos del organismo

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México

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