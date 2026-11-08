Sheinbaum Rechaza Acusaciones de Desfalco al Infonavit: “Hoy Hay Más Dinero”

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de que su gobierno esté desfalcando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

Durante un acto en Chiapas, defendió la situación financiera de ambos organismos y las medidas implementadas por su administración. “Es falso que estemos desfalcando al Infonavit y al Fovissste. Al contrario, hoy hay más recursos”, afirmó la mandataria, quien destacó que se han reestructurado más de cinco millones de créditos para beneficiar a personas que ya habían pagado lo que les correspondía.

Sheinbaum sostuvo que las críticas provienen de quienes, según dijo, antes se beneficiaban de irregularidades en el sector.

“Antes era pura usura, transa, robadera en el tema de la vivienda”, expresó al referirse a las prácticas de administraciones anteriores.

También rechazó los señalamientos de que las facilidades otorgadas para modificar los financiamientos provoquen que los beneficiarios dejen de pagar sus deudas. Aseguró que las familias mexicanas cumplen con sus compromisos y que, cuando enfrentan dificultades, buscan alternativas para salir adelante.

“Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, sostuvo.

La presidenta destacó que su gobierno también entrega casas a personas que anteriormente no tenían posibilidades de adquirir una propiedad.

“Ahora estamos entregando casas a personas que nunca imaginaron que iban a poder tener una casa. Es algo maravilloso”, expresó.

Sheinbaum atribuyó estas acciones a una diferencia con gobiernos anteriores y aseguró que los integrantes de la Cuarta Transformación tienen como prioridad atender a la población.

Durante el acto, estuvo acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez; la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.