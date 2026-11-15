Aseguran 15 Mil Litros de Gas LP en Cateos por Robo de Hidrocarburos en Edomex

Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron más de 15 mil litros de gas LP durante 10 cateos en cinco municipios del Estado de México, en una operación contra el robo de hidrocarburos.

Los inmuebles cateados están en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan. Entre los detenidos está Jacobo "N", quien tiene una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

De acuerdo con el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las acciones participaron también la Guardia Nacional y la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y con autoridades locales. El operativo forma parte de una investigación iniciada en 2025 contra una organización delictiva dedicada a la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos.

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Esa organización está presuntamente encabezada por Cirio Sergio "N", alias "Don Checo", detenido en 2025 por su probable relación con el robo de hidrocarburos. Las autoridades señalaron que sus integrantes continuaron relacionados con actividades ilícitas vinculadas al robo y la comercialización de hidrocarburos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

En los cateos se aseguraron aproximadamente 15 mil 750 litros de gas LP, cuatro armas cortas, 80 cartuchos, ocho cargadores, tres vehículos, dos pipas, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques, cuatro dollys, un tanque estacionario y un dron. También quedaron asegurados equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentación y dinero en efectivo.

El Gabinete de Seguridad afirmó que, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han reforzado las labores de inteligencia e investigación para combatir este delito y desarticular las estructuras criminales dedicadas a él.

CT