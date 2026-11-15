Seguridad

Aseguran 15 Mil Litros de Gas LP en Cateos por Robo de Hidrocarburos en Edomex

Hay cuatro detenidos, uno con orden de aprehensión vigente, informó el Gabinete de Seguridad

gas-lp-robo-hidrocarburos-edomexElementos de Marina, Guardia Nacional, la SSPC y Pemex posan frente a una estación de servicio. Foto: Gabinete de Seguridad

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