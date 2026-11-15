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Rafa Márquez Promete Terminar Desatenciones Defensivas Tras Derrota Ante Jamaica

En su visita al estadio Nacional de Kingston, México sufrió su tercera derrota consecutiva bajo el mando del exdefensor del Barcelona

Rafael MárquezMárquez consideró que sus jugadores están "demasiado excitados por querer llegar rápido al área rival". Foto: Reuters.

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