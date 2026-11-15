Rafa Márquez Promete Terminar Desatenciones Defensivas Tras Derrota Ante Jamaica

Rafael Márquez hiló cinco partidos sin conocer la victoria como Director Técnico de la Selección Mexicana tras la derrota contra Jamaica en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y prometió exigir que se acaben las "desatenciones" defensivas.

En la conferencia posterior al partido disputado en Kingston, el michoacano reconoció el bajo nivel del Tricolor, que cayó 3-2 la noche del sábado.

El marcador maquilló una actuación pasiva de México, pues los jamaiquinos se fueron desfondando hasta acabar metidos en su área en los últimos 15 minutos del encuentro, sin mayor ambición por extender la ventaja, aunado a los cambios que desacomodaron su ataque.

El exdefensor del Barcelona se fue contra la zaga mexicana y, aunque no mencionó nombres, dijo que esas fallas provocan inseguridad en el resto del equipo.

"Esas desatenciones generan desconfianza. Esas desatenciones son las que tenemos que mejorar, hay que puntualizar en eso, porque nosotros mismos nos hacemos el daño. Es importante que lo sepamos, aunque también es fácil de corregir", comentó.

El villano de la noche fue Jesús Gallardo, quien anotó un autogol en un tiro de esquina y en el segundo tiempo cometió un penal.

Márquez hizo un llamado a la concentración y la exigencia individual, pues señaló que ya van varias ocasiones, y los alineados contra los "Reggae Boyz" ya tienen experiencia mundialista.

"Tenemos que hacernos conscientes, porque no es la primera vez. Es casi la misma línea defensiva a la que participó en el Mundial, obviamente los contextos no son iguales, pero hay que exigirnos a no volver a cometer este tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador", añadió.

El entrenador afirmó que no fue un buen partido, pero reconoció la reacción de la mano de los jóvenes, principalmente Gilberto Mora, cuyo tanto descontó el marcador.

"Creo que (debemos) quedarnos con lo positivo que es la reacción, de cómo reaccionó el equipo, de los cambios que ayudaron mucho también a esa reacción y aprovechar ahora la localía, creo que también Monterrey es una ciudad en la que nos puede ayudar con el ambiente, nos puede ayudar con el apoyo y esperamos eso en el siguiente partido", deseó.

En su visita al estadio Nacional de Kingston, México sufrió su tercera derrota consecutiva bajo el mando de Rafa Márquez, quien no ha ganado en sus cinco partidos como seleccionador azteca.

"Me gustaría que el equipo mantuviera el nivel, tener la posesión más tiempo y no perderla tan fácil, de tener más tranquilidad", dijo Márquez.

Consideró que sus jugadores están "demasiado excitados por querer llegar rápido al área rival".

El Tri salió al campo con una alineación conformada por 11 futbolistas que participaron en el Mundial 2026, pero se vio carente de la actitud que le caracterizó con el anterior seleccionador, Javier Aguirre.

Los delanteros Santiago Giménez y Julián Quiñones estuvieron erráticos en el primer tiempo y desperdiciaron dos oportunidades claras frente al portero Jahmali Waite.

Los "Reggae Boyz" tuvieron una escandalosa ventaja de 3-0 y parecía que sentenciaban esta serie de cuartos de final.

El defensa mexicano Jesús Gallardo les concedió el 1-0 con un autogol al minuto 27. Después del descanso, al 46', Jamaica paseó la pelota sobre el área mexicana y Renaldo Cephas firmó el 2-0 con un disparo fulminante.

Richard King aprovechó un penal al 63' para un 3-0 que asomaba lapidario. La falta fue cometida por Gallardo.

Luego, el equipo caribeño se desdibujó y permitió la reacción del Tri.

Gilberto Mora anotó el primer tanto azteca con un disparo desde los linderos del área al 71'. Gracias al talentoso mediocampista de 18 años, el Tri puso fin a una racha de 292 minutos sin anotar un gol. Y Quiñones se acreditó el 3-2 con un penal al 81'.

El partido de vuelta se jugará el martes en el estadio BBVA, en Monterrey.

Márquez dijo que el tema clave para esa eliminatoria será ser más contundentes, luego de pasar el trago amargo de la derrota.

ASJ