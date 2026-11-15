Termina en Pelea y Derrota para América el Amistoso con Red Bull New York

El partido amistoso disputado la noche de este sábado entre América y los New York Red Bulls concluyó en una derrota para Las Águilas y una fuerte riña en el tramo final del partido.

El juego, disputado en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, terminó con 1-0 a favor de los locales, pero las imágenes que se han viralizado muestran un encontronazo a golpes con jugadores de ambas escuadras.

La escena, que se prolongó más de dos minutos, fue calificada como una de las más vergonzosas para futbolistas profesionales y se prevén sanciones para cada equipo.

La pelea se dio a falta de poco más de cinco minutos del tiempo regular del segundo tiempo y se extendió hasta detrás de la portería local, donde continuaron los enfrentamientos. Algunos aficionados lanzaron latas y vasos con cerveza desde la tribuna.

El portero Rodolfo Cota se sumó a los intentos por controlar la situación, mientras más jugadores se acercaban para liberar a sus compañeros y detener la confrontación, entre ellos desde las bancas.

La pelea inició cuando iban 83 minutos con 57 segundos de la segunda mitad en una esquina de los New York Red Bulls, durante un centro del colombiano Miguel Borja que fue desviado y en el que se reclamaba un córner.

Las patadas, golpes y puñetazos se desataron casi de inmediato, mientras el sudamericano trataba de reincorporarse y Andy Rojas reclamaba al "Colibrí". Aunque algunos trataban de separar a sus compañeros, otros le echaron más leña al fuego, incluido el canterano Jhovani Valle.

Entre los americanistas involucrados estuvieron Emilio Lara, quien defendió a Adrián Fernández; Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez, quienes recibieron golpes de Andy Rojas, y el portero Rodolfo Cota, quien intervino para sujetar al jugador de los Red Bulls.

Por parte del equipo estadounidense, Devin Padelford fue uno de los que también soltó golpes.

El árbitro determinó expulsar a tres futbolistas de cada bando.

Juárez, Lara y Espinoza fueron expulsados por parte de los de Coapa.

El argentino Nehuén Benedetti marcó el único tanto al minuto 60, en un trámite que no tuvo mayores emociones, salvo la reyerta al cierre del partido.

El anotador se fue a los vestidores, al igual que sus compañeros, el canadiense Marshall-Rutty y el costarricense Andy Rojas.

Tras mostrar las seis rojas, el juez reanudó unos minutos más, aunque todo finalizó con el 1-0 a favor de New York Red Bulls, mientras ambos clubes jugaron con ocho en sus filas.

ASJ