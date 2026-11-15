Deportes

Termina en Pelea y Derrota para América el Amistoso con Red Bull New York

El encontronazo comenzó con un disputado balón en la esquina y ambos equipos terminaron con ocho jugadores

América Red Bull New YorkJuárez, Lara y Espinoza fueron expulsados por parte de los de Coapa. Foto: X | @ClubAmerica.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+