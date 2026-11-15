Seguridad

Localizan Cuerpo en el Mar de Primo Tapia en Playas de Rosarito, Baja California

El hallazgo fue alertado por un guardia de seguridad a través del C5 en la zona de Los Arenales

Localizan Cuerpo en el Mar de Primo Tapia en Playas de Rosarito, BCLocalizan Cuerpo en el Mar de Primo Tapia en Playas de Rosarito, BC | Foto: Bomberos Rosarito

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