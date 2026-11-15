Localizan Cuerpo en el Mar de Primo Tapia en Playas de Rosarito, Baja California

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito atendieron el reporte sobre la localización de un cuerpo cerca de la orilla del mar, en la zona de Los Arenales, en Primo Tapia.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 12:45 horas de este sábado 14 de noviembre, luego de que un guardia de seguridad alertó al C5 sobre el hallazgo.

Al arribar al lugar, los rescatistas acuáticos confirmaron el hallazgo y procedieron a realizar las maniobras necesarias para extraer y trasladar el cuerpo hacia una zona segura, alejada del oleaje.

Tras ejecutar los protocolos establecidos de atención y resguardo perimetral, el personal de salvavidas permaneció en el sitio en espera de los agentes de investigación y peritos de la autoridad competente, quienes quedaron a cargo de las diligencias legales y el levantamiento correspondiente.

JMR