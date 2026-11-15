¿Qué Pasó en Río Churubusco Hoy? Bloqueo Exige Justicia por Atropellamiento de Jatziri Arlette

Luego de varias horas de bloqueo, familiares de Jatziri Arlette de 17 años liberaron la circulación sobre Río Churubusco a la altura de Calzada de Tlalpan, en la colonia Country Club de la alcaldía Coyoacán. Los manifestantes exigen justicia para la joven, quien fue arrollada por una pipa el pasado lunes 9 de noviembre.

Jatziri Arlette, quien se encuentra internada en el Hospital de Xoco, al sur de Ciudad de México, habría perdido por lo menos una extremidad por este accidente.

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¿Qué pasó en Río Churubusco a la altura de la alcaldía Coyoacán Hoy?

Familiares de Jatziri Arlette protestaron durante varias horas en Río Churubusco para exigir a las autoridades la detención del responsable de arrollar a la joven de 17 años, luego de que supuestamente un Ministerio Público dejó libre a la única persona que estaba detenida por este caso.

Además, la familia de la víctima indicó que en ningún momento fue informada sobre los seguros que aplicaría la empresa responsable de la pipa tras el atropellamiento de la adolescente.

Horas antes, amigos y familiares de Jatziri Arlette habían protestado en carriles laterales de Río Churubusco, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) portando pancartas donde se leían exigencias de justicia.

La protesta provocó complicaciones viales en Río Churubusco, en inmediaciones de Calzada de Tlalpan, en la alcaldía de Coyoacán. Sitio hasta donde llegó personal de Concertación Política de Ciudad de México, quien mantuvo diálogo con los manifestantes a fin de liberar la vialidad.

En punto de las 21:36 horas de este sábado 14 de noviembre la circulación quedó liberada sin embargo los rezagos en la circulación en la zona persisten, por lo que las autoridades llamaron a utilizar Miguel Ángel de Quévedo y Eje 8 como alternativas viales.

información de Escarlet Romero