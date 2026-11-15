Movilidad

¿Qué Pasó en Río Churubusco Hoy? Bloqueo Exige Justicia por Atropellamiento de Jatziri Arlette

Familiares de una joven de 17 años arrollada por una pipa exigen la detención del responsable, al tiempo que acusan corrupción por parte de los Ministerios Públicos que atendieron el caso

Bloqueo Río Churubusco Hoy 14 de Noviembre 2026Familiares de Jatziri Arlette bloquean Río Churubusco a la altura de Calzada de Tlalpan, en la colonia Country Club. Foto: N+ Foro.
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