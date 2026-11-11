Internacional

Mueren 3 en Atropellamiento Múltiple cerca de Estación de Metro en Hollywood

Los paramédicos trasladaron al menos a otros tres pacientes en estado crítico a hospitales locales, según reportes preliminares

Los ÁngelesHasta el momento, se desconoce el estado del conductor. Foto: AP.

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