Mueren 3 en Atropellamiento Múltiple cerca de Estación de Metro en Hollywood

Al menos tres personas murieron y tres más resultaron gravemente heridas luego de que un automóvil se estrellara contra una multitud cerca de una estación de metro en North Hollywood, en Los Ángeles, informaron autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:55 horas, tiempo local, indicó el Departamento de Bomberos de la ciudad, quien confirmó los tres fallecimientos y precisó que tres lesionados fueron enviados al hospital en condición crítica.

El conductor, cuyo nombre no se ha dado a conocer, tiene poco más de 60 años y las autoridades le practican análisis para ver si conducía bajo la influencia de alguna sustancia, dijo Castillo.

"Se reporta que un vehículo estuvo involucrado con peatones; circunstancias no confirmadas", se indicó.

"Tres pacientes fueron declarados fuera de servicio médico y fallecieron en el lugar; los paramédicos del LAFD están transportando al menos a otros tres pacientes en estado crítico a hospitales locales", añadió el breve comunicado.

El atropellamiento a los peatones fue en la cuadra 5300 de North Lankershim Boulevard, en el acceso a una estación del metro local.

"No sabemos si fue intencionalmente, si fue un accidente", dijo el capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Warner Castillo, en conferencia de prensa.

La alcaldesa Karen Bass dijo que entre las víctimas había peatones y vendedores ambulantes.

"Estoy desconsolada por las familias de todos los afectados", dijo en la red social X.

Las autoridades revisarán de la zona como parte de una "investigación prolongada pero muy deliberada", aseguró el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Fotos y videos que circulan en redes sociales muestran un vehículo de color blanco sobre la acera así como a un gran número de personal de emergencias. En las publicaciones se puede ver el momento en que equipos de emergencia trasladan a una persona en camilla.

Las imágenes aéreas captadas por la cdena ABC7 mostraron una amplia zona cubierta de escombros y varios camiones de bomberos en el lugar.

Las calles cercanas fueron cerradas para realizar las investigaciones, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas.

ASJ