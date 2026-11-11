Seguridad

Detienen a Médico por Secuestro en Veracruz; Era Jefe en Institución de Salud

Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra un doctor en la zona montañosa del estado de Veracruz por presunta privación de la libertad

Detienen a Arturo 'N', Jefe de Departamento en Institución de Salud de OrizabaLas autoridades informaron que el médico fue detenido por presunto secuestro. Foto: FGE

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Arturo 'N', médico y jefe de salud en Orizaba, arrestado por presunto secuestro. La Fiscalía de Veracruz revela detalles del caso.

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