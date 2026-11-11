Detienen a Médico por Secuestro en Veracruz; Era Jefe en Institución de Salud

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), se logró la cumplimentación de una orden de aprehensión federal en contra de Luis Arturo 'N'.

Según lo informado en el comunicado de la Fiscalía, el ahora detenido se desempeñaba como médico y jefe de departamento en una institución de salud con sede en Orizaba, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro.

Las autoridades dieron a conocer que dicho mandamiento judicial fue ejecutado en el municipio de Fortín de las Flores, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía indicó que Luis Arturo “N” es investigado por su presunta participación en la privación de la libertad de una víctima cuya identidad se encuentra legalmente resguardada, ocurrida el 26 de noviembre de 2025, en el municipio de Río Blanco.

De acuerdo con las investigaciones, durante el cautiverio presuntamente se exigió a la víctima la entrega de propuestas sindicales, exigencia que habría continuado después de ese periodo. El detenido será presentado ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien definirá su situación jurídica en próxima audiencia inicial.