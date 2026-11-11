Sociedad

SCJN Impide a Hombre Desconocer Paternidad Pese a Prueba de ADN Negativa en Chiapas

El hombre registró al niño en 2018, pero dos años después descubrió que no era su padre biológico. La Corte resolvió que ya no podía impugnar la filiación

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+