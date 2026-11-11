SCJN Impide a Hombre Desconocer Paternidad Pese a Prueba de ADN Negativa en Chiapas

Un hombre en Chiapas registró a un niño como su hijo cuatro días después de su nacimiento, pero una prueba genética realizada dos años más tarde indicó que no era su padre biológico. Aunque intentó desconocer la paternidad ante los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ya no podía impugnar el vínculo legal.

El caso llegó al máximo tribunal luego de que el hombre buscó modificar el acta de nacimiento del menor para eliminar su nombre y apellidos, así como dejar sin efecto los derechos derivados de la filiación.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, el niño nació el 13 de septiembre del 2018 y fue registrado el día 17 de ese mismo mes. El hombre y la madre mantenían una relación de concubinato.

El 23 de octubre de 2020, el hombre obtuvo el resultado de una prueba genética privada que descartó la paternidad biológica. A partir de ese momento, inició acciones legales para desconocer al menor como hijo.

Sus primeras demandas fueron desestimadas por cuestiones relacionadas con la acreditación de los peritos. Posteriormente, el 28 de abril de 2021, presentó una nueva acción judicial.

El 23 de febrero de 2023, un juzgado civil falló a su favor y ordenó retirar su nombre y apellidos del acta de nacimiento, además de extinguir el vínculo de filiación y los derechos hereditarios correspondientes.

Sin embargo, la madre apeló la resolución y una sala del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la revocó en junio de ese año. El litigio continuó en instancias federales hasta llegar a la SCJN.

La Corte resolvió el asunto el 3 de noviembre de 2026, al analizar el amparo directo en revisión 5065/2025. Por mayoría, determinó que el plazo de 60 días establecido en el artículo 326 del Código Civil de Chiapas para impugnar la paternidad debía contarse desde el nacimiento del niño, debido a que el hombre estuvo presente en ese momento.

Con este criterio, el resultado de la prueba genética no modificó el inicio del plazo legal. Para la Corte, la disposición busca proteger el derecho a la identidad del menor y la estabilidad de las relaciones familiares.

Las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos votaron en contra de la decisión mayoritaria. El caso también abrió una discusión sobre la diferencia entre la paternidad biológica y la filiación reconocida legalmente.

PT