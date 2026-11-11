Pide Agua y Drenaje de Monterrey a Conagua No Hacer Trasvase de Agua a Tamaulipas

La paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no realizar el trasvase de agua de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas. Autoridades señalaron que de realizarse este procedimiento, podría poner en riesgo el abasto para Nuevo León durante los próximos años.

Agua y Drenaje señaló que actualmente la presa El Cuchillo cuenta con 711 millones de metros cúbicos de agua y consideró necesario conservar esta cantidad para atender las necesidades de los habitantes de Nuevo León. Se señaló que reducir este almacenamiento podría comprometer el suministro para el Área Metropolitana de Monterrey durante el cierre de 2027 y el año 2028.

Una de las principales medidas que las autoridades señalaron son las condiciones climaticas, ya que según el Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno de El Niño podría mantenerse con una intensidad fuerte o muy fuerte hasta los primeros meses de 2027, lo que podría afectar las próximas temporadas de lluvias y huracanes.

Además de las condiciones de clima, la paraestatal calculó que para el próximo 2027 se necesitarán alrededor de 600 litros por segundo adicionales para atender a la población, por lo que considera importante mantener las reservas de agua en Nuevo León.

En otro comunicado, la Conagua mencionó que las presas de Nuevo León tienen suficiente agua para garantizar el suministro en el Área Metropolitana de Monterrey, por lo que afirmó que el trasvase no afectará a la población.