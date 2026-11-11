Sociedad

Pide Agua y Drenaje de Monterrey a Conagua No Hacer Trasvase de Agua a Tamaulipas

Según la Conagua, las presas en Nuevo León cuentan con el vital líquido necesario y el traslado no afectará a los ciudadanos

Presa El CuchilloAutoridades mencionaron que el trasvase podría causar problemas en Nuevo León. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Pide Agua y Drenaje de Monterrey No Hacer Trasvase de Agua a Tamaulipas | N+