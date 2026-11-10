Dan 27 Años de Prisión a Hombre por Abusar de Adolescente en Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la sentencia condenatoria aplicada a un hombre por el delito de trata de personas, hecho cometido contra una menor de 15 años de edad.

Fue un juez de control quien determinó que el hombre, identificado como Ramiro ’N’, deberá permanecer en prisión durante un tiempo de 27 años y días de prisión. El sujeto será internado en un centro de reinserción social de Nuevo León mientras cumple esta condena.

Según la Fiscalía Especializada en Feminicidios y delitos contra las mujeres en Nuevo León, Ramiro ’N’ habría abusado contra una menor de 15 años de edad durante los años 2024 y 2025, hechos que habría videograbado con un teléfono celular, sin consentimiento de la víctima.

Tras cometer estos actos, Ramiro ’N’ amenazó a la víctima con hacerle daño a ella y otras personas en caso de ser denunciado ante las autoridades pertinentes por los hechos cometidos. Pese a esto, la adolescente acudió a la Fiscalía de Nuevo León para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Los hechos cometidos contra la víctima y este proceso legal causaron daño físico y psicoemocional a la víctima, por lo que se espera que reciba atención de especialistas en la salud mental.