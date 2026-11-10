Sociedad

Dan 27 Años de Prisión a Hombre por Abusar de Adolescente en Nuevo León

El sujeto sentenciado habría amenzado a la víctima para que no fuera denunciado ante la Fiscalía del estado

SentenciadoEl sujeto permanecerá internado en un penal estatal. Foto: FGJNL

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