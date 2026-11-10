Sociedad

¿Por Qué se le Caen las Hojas a la Nochebuena? Recomendaciones para Mantener su Belleza

La nochebuena es la planta más comercializada en temporada decembrina

Venta de Flor de NochebuenaVenta de Flor de Nochebuena. Foto: Cuartoscuro | Archivo.

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La nochebuena, originaria de México, es la planta más vendida en diciembre. Aprende a cuidarla para que sus hojas rojas adornen tu hogar por más tiempo.

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