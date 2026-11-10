¿Por Qué se le Caen las Hojas a la Nochebuena? Recomendaciones para Mantener su Belleza

La nochebuena (Euphorbia pulcherrima) es considerada el símbolo floral de la Navidad, además de ser una de las protagonistas de las fiestas decembrinas.

La nochebuena es originaria de México, principalmente de regiones tropicales, como Taxco, Guerrero. Las principales entidades dedicadas a su cultivo son Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

De acuerdo con datos del Gobierno de México, nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie cultivada, con 248 hectáreas dedicadas a nochebuena, la gran mayoría en invernadero.

Su nombre original, en náhuatl, es cuetlaxochitl, que significa “flor que se marchita”, señala la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y añade que las referencias más antiguas de esta planta se encuentran en códices recopilados por fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia general de las cosas de la Nueva España.

Se sabe que en la época prehispánica se le utilizaba para adornar los altares de la diosa Tonantzin, también como trofeo a los guerreros después de las batallas y tenía usos medicinales ya que incrementaba la producción de leche materna. Sus hojas eran utilizadas como tinte natural también.

En ocasiones, las hojas de la nochebuena se caen por falta de cuidados, como no tener una adecuada luz (indirecta del Sol) o por falta o exceso de agua.

Recomendaciones para mantener belleza de flor navideña

Caba destacar que la nochebuena es la planta más comercializada en temporada decembrina con motivo de las festividades de fin de año. Sn embargo, su producción comienza meses antes, en mayo, cuando los productores preparan su tierra para que la flor esté lista en noviembre y diciembre, para adornar miles de hogares mexicanos.

La flor necesita algunos cuidados básicos, con lo que puedes extender su vida por varios años. Sigue estas recomendaciones para mantener su belleza:

Riégala cada tercer día, solo humedece la tierra, pero no llenes la maceta de agua.

Evita que tengan la luz directa del sol, pero sí necesita un espacio iluminado, cerca de una ventana.

En cuanto la planta empiece a marchitarse o alcance los 40 centímetros, es conveniente trasplantarla así le darás una segunda oportunidad de vida, también será necesario cortar dos terceras partes de sus tallos y podando las partes muertas de la planta.

Si otas que le hace falta tierra, agrega un poco más y continúa sus cuidados.

A partir del mes de octubre, es importante que mantengas tu planta a la sombra al menos 10 horas al día para que sus hojas verdes cambien a rojas en dos meses.

Con información de N+

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