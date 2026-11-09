¿Cómo Elegir una Nochebuena Sana en el Vivero? Revisa Estos Detalles antes de Comprar

La temporada navideña se acerca y la flor de Nochebuena comienza a ocupar un lugar en viveros y mercados de plantas ornamentales. Sin embargo, antes de elegir una maceta por su tamaño o color, conviene revisar algunas características que permiten reconocer si se encuentra en buenas condiciones.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la nochebuena, cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima, es una especie originaria de México que se distingue por sus brácteas, hojas modificadas que adquieren tonalidades rojas, blancas, rosas y amarillas.

Uno de los primeros aspectos que debes revisar antes de comprar es el follaje. Una planta en buenas condiciones debe tener hojas verdes, firmes y con apariencia fresca. Si presenta muchas hojas amarillas, marchitas o desprendidas, podría estar experimentando algún problema relacionado con el riego o la temperatura.

Observa las brácteas, es decir, las estructuras coloreadas que caracterizan a la Nochebuena. Elige ejemplares con colores definidos y sin manchas extensas, zonas secas o daños visibles.

Otro detalle está en el centro de la planta: ahí se encuentran las flores, pequeñas estructuras amarillentas que forman parte de su inflorescencia.

También revisa la superficie de la tierra. Lo recomendable es que tenga humedad moderada, sin estar completamente seca ni presentar exceso de agua. Si la maceta tiene agua acumulada o el sustrato luce constantemente encharcado, es preferible elegir otro ejemplar.

Además, revisa que las hojas no tengan manchas extrañas, deformaciones o pequeños insectos. Una inspección de ambas caras del follaje puede ayudar a detectar señales de plagas.

La Secretaría de Agricultura señala que la Nochebuena puede perder sus hojas cuando permanece en ambientes secos o con poca iluminación, por lo que las condiciones en las que se exhibe en el vivero también son importantes.

Una vez que hayas elegido tu planta, procura colocarla en un espacio con suficiente luz natural, pero evita exponerla a condiciones extremas de temperatura o a corrientes de aire.

FBPT