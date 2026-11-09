Medio Ambiente

¿Cómo Elegir una Nochebuena Sana en el Vivero? Revisa Estos Detalles antes de Comprar

Durante la temporada decembrina, se convierte en una de las principales decoraciones; te indicamos qué debes tomar en cuenta al adquirirla para llevar a casa un ejemplar en buenas condiciones

Una mujer compra nochebuenasUna mujer compra nochebuenas en Toluca sobre la avenida Las Torres. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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