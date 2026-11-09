Medio Ambiente

El Fenómeno de El Niño Se Intensifica: Prevén Calor Extremo y Cambios en las Lluvias

Expertos advierten que es probable que en 2027 haya olas de calor más intensas, en mayor número y con duración prolongada

Organillero se cubre de los rayos del sol ante ola de calor en CDMX en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOrganillero se cubre de los rayos del sol ante ola de calor en CDMX en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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