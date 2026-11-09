El Fenómeno de El Niño Se Intensifica: Prevén Calor Extremo y Cambios en las Lluvias

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron que en este momento ya está establecido el evento climático de El Niño muy fuerte, aunque se estima que aún alcance su pico previsto durante el invierno.

“Ya tenemos en este momento un evento de El Niño muy fuerte establecido, confirmado por medio del RONI (Índice Oceánico Relativo de El Niño)”.

Así lo informó Gabriela Reséndiz Colorado, técnica académica de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

La experta participó este 9 de noviembre en la presentación del “Reporte Técnico No. 1 Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027”, dado a conocer por especialistas de la Máxima Casa de Estudios y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Reséndiz explicó que en el trimestre agosto-octubre de este año, el RONI alcanzó un valor de +2.0°C, es decir, dos grados más de la temperatura promedio en las aguas del Pacífico ecuatorial.

Ese valor del índice, dijo, ya es equiparable con los tres eventos pasados de El Niño muy fuerte en México: 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, pues este fenómeno climático abarca del segundo semestre de un año al primero del siguiente. En esta ocasión, será El Niño 2026-2027.

De igual manera, recordó que se prevé que El Niño muy fuerte persista, pero incluso su pico proyectado (Máximo del RONI de +2.74°C) se estimó entre octubre y diciembre de este año.

En la presentación del informe, los expertos además hablaron de la evolución que ha tenido el evento y los récords o máximos que se alcanzaron en 2026.

Alejandro Jair García Jiménez, subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del SMN, expuso que julio 2026 ha sido el segundo más cálido registrado, con una temperatura promedio de 26.8°C.

Por su parte, agosto igualó el récord de 27.2°C de agosto 2023; mientras que septiembre de este año es el más cálido del que haya registros, con una temperatura promedio de 26.5°C.

El experto añadió que la temperatura máxima registrada este año fue de 51.9°C en Mexicali, Baja California, registrada el 24 julio de 2026.

Respecto a las lluvias, dio a conocer que en junio pasado hubo 25.5% más de precipitación acumulada, pero ya en agosto la tendencia se revirtió y dicho mes se convirtió en el más seco desde 1941, con casi 40% menos de lluvia.

Sobre los escenarios previstos, el investigador Jorge Zavala Hidalgo, del ICAyCC, expuso que es muy probable que el próximo año haya olas de calor con mayor intensidad, en mayor número y con mayor duración.

“Es posible también que el 2027 sea el año récord de temperatura para el planeta y también lo sea para México. Son probabilidades. ¿Qué tan probable es? Mucho mayor del 50%, pero no es 100% seguro”, manifestó.

Por su parte, Alejandra Straffon Díaz, investigadora posdoctoral del mismo Instituto, puntualizó algunos de los impactos potenciales asociados con eventos de El Niño muy fuerte:

Probabilidad alta de déficit de lluvia en el centro, sur y sureste de México entre julio y septiembre del primer año, así como durante abril, mayo y junio del segundo año.

Probabilidad alta de precipitación arriba de lo normal en el noroeste y norte de México entre los meses de noviembre a abril.

Mayor contenido de calor en el Océano Pacífico mexicano y mayor probabilidad de huracanes de categoría mayor en la misma cuenca, entre agosto y noviembre.

Mayor frecuencia de frentes fríos y vientos intensos por “Nortes” en el golfo de México durante la temporada invernal.

Mayor frecuencia de ondas de calor y mala calidad del aire, así como aumento en su duración y magnitud durante la primavera e inicios del verano del segundo año de los eventos.

Mayor frecuencia de incendios forestales e intensificación de la sequía durante la primavera e inicios del verano del segundo año.

SPB