Sociedad

Módulo del INE se Suma al Paro Nacional en Torreón, Coahuila

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral denuncian jornadas laborales de 12 horas y salario mínimo

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral denuncian jornadas laborales de 12 horas y salario mínimoTrabajadores del INE denuncian irregularidades en sus condiciones laborales. Foto: N+

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Trabajadores del INE denuncian irregularidades en sus condiciones laborales

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