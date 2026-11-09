Este lunes se lleva a cabo un paro nacional por parte de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes denuncian una serie de irregularidades en sus condiciones laborales y en el contrato que rige sus actividades dentro del organismo.

Los empleados señalan que sus jornadas laborales se extienden hasta por 12 horas, perciben sueldos equivalentes a un salario mínimo y, además, no se les respetan sus periodos vacacionales. De acuerdo con lo señalado, alrededor de 5 mil trabajadores a nivel nacional se sumaron al paro, mientras que en otros módulos continúan laborando, pero bajo protesta.

Entre sus principales demandas se encuentra un incremento salarial, la homologación de los periodos vacacionales y de los horarios laborales, así como mayores oportunidades de crecimiento dentro de la institución. También exigen recibir un trato digno y justo, con condiciones laborales que respeten sus derechos.

Debido a esta movilización, este lunes no se realizarán trámites relacionados con la credencial para votar en los módulos que se sumaron al paro, por lo que los usuarios no podrán realizar sus gestiones habituales en dichas instalaciones mientras se mantiene la protesta.