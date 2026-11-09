Sociedad

Trabajadores del INE Exigen Aumento Salarial: ¿Qué Trámites Están Suspendidos por el Paro?

Los empleados consideran insuficiente la propuesta del INE del aumento del 6% a partir de enero de 2027

Paro Nacional: ¿Qué Trámites del INE Están Afectados por Trabajadores que Exigen Aumento?Trabajadores del INE en el Valle de Toluca se sumaron al paro nacional que exige mejoras salariales. Foto: Cuartoscuro

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Paro Nacional del INE: ¿Qué Trámites No Hay Ante Protesta de Trabajadores del Instituto? | N+