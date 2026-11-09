Trabajadores del INE Exigen Aumento Salarial: ¿Qué Trámites Están Suspendidos por el Paro?

Este lunes 9 de noviembre inició un paro nacional de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), de los cuales se estima que son alrededor de 5 mil 600 empleados de los módulos de atención ciudadana quienes exigen mejoras laborales. Este número de trabajadores atienden al menos 840 centros distribuidos en todo el país.

En algunos módulos atendieron a las personas que contaban con cita programada, otras sedes permanecieron cerradas y colocaron letreros donde exigen jornadas laborales de ocho horas, cursos de capacitación dentro del horario de trabajo, así como la presencia de guardias de seguridad en las instalaciones.

El impacto en la atención afecta en al menos 20 estados del país, debido a que la protesta es encabezada por más de 5 mil empleados que buscan nivelación salarial para obtener un aumento del 100%, así como mejoras en las condiciones laborales y de equipamiento.

La movilización afecta a la ciudadanía, ya que los trámites de credencialización, inscripción, actualización, reposición y entrega de la credencial para votar fueron suspendidos o limitados.

Precisamente el Instituto Nacional Electoral ofreció un incremento salarial del 6% a los trabajadores de los módulos de atención ciudadana, este aumento se otorgaría a partir de enero del próximo año. Además, las autoridades del INE también ofrecieron certeza y respeto a las condiciones laborales, prestaciones, capacitación y desarrollo profesional sin afectar los periodos de descanso de los trabajadores y la renovación del equipamiento tecnológico de los módulos.

Los empleados consideran insuficiente la propuesta del INE del aumento del 6% a partir de enero de 2027, al explicar que solo son 350 pesos a la quincena.

De acuerdo con los representantes del movimiento, el salario actual ronda los 9 mil 600 pesos mensuales (4 mil 600 pesos quincenales aproximadamente).

Además del incremento salarial, exigen jornadas laborales de lunes a viernes, renovación de equipo tecnológico, mejores viáticos y estabilidad laboral.

La afectación es significativa para la población, ya que los Módulos de Atención Ciudadana emiten un documento indispensable para ejercer distintos trámites oficiales en México.

Trámite de primera vez para credencial de elector

Reposición por extravío o robo

Cambio de domicilio

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Luego de las afectaciones N+ recabó el testimonio de una ciudadana que no fue atendida por los empleados del INE en Iztapalapa, en la CDMX.

"Necesito el INE a fuerza en el banco para la pensión que me dejó mi esposo", lamentó María del Carmen Gutiérrez, ciudadana.

Ante esta situación empleados de los módulos de atención ciudadana del INE también se manifiestan en las oficinas centrales del organismo ubicadas en la alcaldía Tlalpan, de la CDMX. En tanto, una comisión de diez personas fue recibida por Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del organismo, para escuchar las demandas de los trabajadores.

HVI