Seguridad

Convocan a Marcha por el Feminicidio de la Modelo Danna Itzel en Xalapa, Veracruz

La joven era originaria del municipio de Cuichapa y llegó a la capital del estado con el fin de cumplir su sueño cuando fue asesinada

Convocan a Marcha y Homenaje por el Feminicidio de la Modelo Danna Itzel en XalapaDanna Itzel fue encontrada sin vida en Xalapa. Foto: @danna.it6

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Danna Itzel, modelo de Cuichapa, fue víctima de feminicidio en Xalapa. Familiares y amigos convocan a una marcha para exigir justicia.

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