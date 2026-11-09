Convocan a Marcha por el Feminicidio de la Modelo Danna Itzel en Xalapa, Veracruz

Luego de que fuera hallada muerta y con signos de violencia la joven Danna Itzel Martinez Díaz, quien se desempeñaba como modelo en la ciudad de Xalapa, familiares y amigos han convocado a una marcha.

Danna Itzel fue localizada el pasado 07 de noviembre, al interior de su casa, una cuartería ubicada sobre la calle Virginia Aguilar, en la colonia Rafael Lucio, en Xalapa, Veracruz.

Personas del gremio han organizado una marcha y homenaje para exigir justicia por la modelo para este lunes 9 de noviembre, en punto de las 18:00 horas en la Plaza Lerdo de la capital veracruzana.

Es de mencionar que por este asesinato ya se encuentra una persona detenida identificada como Kevin Alberto ’N’, quien esta siendo investigado por el delito de feminicidio.

Danna Itzel Martinez Diaz de 23 años era originaria del municipio de Cuichapa y llegó a la capital del estado con el fin de cumplir su sueño de ser modelo cuando fue víctima de feminicidio.