Poder Judicial de la Federación Abroga Evaluación del Desempeño de Trabajadores

El Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación abrogó el acuerdo general de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

Lo anterior, en cumplimiento de los acuerdos asumidos el sábado 7 de noviembre pasado, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Trabajadores del Poder Judicial del Primer Circuito, en la Ciudad de México, anunciaron que mantendrán el paro de labores hasta que se publique el nuevo Acuerdo sobre la Evaluación del Personal de Carrera Judicial y puedan analizar su contenido.

Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, explicó que el paro se levantará solo si, una vez que la base trabajadora revise el documento, se confirma que cumple el compromiso de no imponer sanciones ni afectar sus derechos laborales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del Poder Judicial Bloquean Av. Insurgentes, CDMX: Aquí las Alternativas Viales

"Hemos decidido continuar con este paro hasta en tanto se publique en el Diario Oficial de la Federación este nuevo acuerdo y que, una vez que lo analicemos la base trabajadora, y si estimamos que se hizo y se cumplió ese compromiso de que no tenga ningún tipo de sanción y que no afecte nuestros derechos laborales, solo así y solo así levantaremos el paro".

El Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciaron que modificarán el acuerdo, pero Aguayo aseguró que los trabajadores mantienen la desconfianza y revisarán que las medidas punitivas no se hayan trasladado a otros apartados del documento.

"Tenemos que analizar el documento porque, ¿qué tal que quitan en alguna parte del acuerdo esas sanciones o medidas punitivas y las ponen en otros artículos o en los transitorios, que para ellos es muy socorrido establecer disposiciones fundamentales en artículos transitorios?"

Por la mañana, los trabajadores judiciales realizaron bloqueos intermitentes en la avenida Ignacio Zaragoza y en Eduardo Molina.

Con información de Jessica Murillo.

CT