Política

Poder Judicial de la Federación Abroga Evaluación del Desempeño de Trabajadores

Personal del Primer Circuito bloqueó de forma intermitente Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina

¿Seguirá Paro de Labores en el Poder Judicial? Esto Anunciaron los Trabajadores en HuelgaTrabajadores del Poder Judicial del Primer Circuito se mantienen en paro y permanecen sentados en la banqueta, frente a un inmueble de la Ciudad de México. Foto: N+

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