Política

‘Lo Dije y lo Sostengo: Guadalupe Taddei Traicionó al Pueblo’, Insiste Sheinbaum por Caso en INE

La Presidenta señaló que el organismo electoral debe revisar sus procesos de contratación y establecer reglas para evitar monopolios

La Presidenta Hablo Nuevamente por las Investigaciones del INE.La Presidenta Hablo Nuevamente por las Investigaciones del INE. Foto: CUARTOSCURO

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Claudia Sheinbaum acusa a Guadalupe Taddei de traicionar al pueblo y pide cambios en el INE para evitar monopolios.

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