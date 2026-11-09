‘Lo Dije y lo Sostengo: Guadalupe Taddei Traicionó al Pueblo’, Insiste Sheinbaum por Caso en INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este lunes sus señalamientos contra Guadalupe Taddei, al afirmar que, desde su punto de vista, la exfuncionaria traicionó al pueblo, y consideró necesario realizar cambios para sanear el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la conferencia mañanera, la mandataria sostuvo sus declaraciones sobre Taddei y señaló que inicialmente se pudo haber considerado que era una persona honesta, pero que, a su juicio, los hechos demostraron lo contrario.

"Yo lo que dije y lo sostengo es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo", expresó.

Sheinbaum también mencionó que Taddei provenía de un grupo que, según dijo, se fue formando durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del organismo electoral.

La presidenta consideró que uno de los asuntos prioritarios para el INE es establecer lineamientos en los procesos de licitación que eviten la contratación de monopolios o duopolios, al señalar que estas prácticas pueden encarecer las elecciones y propiciar actos de corrupción.

Asimismo, pidió que los actuales consejeros electorales estén a la altura de las circunstancias y que se transparente el funcionamiento del organismo para evitar conflictos de interés.

"Lo más importante es que el INE tiene que sanearse", afirmó Sheinbaum al insistir en la necesidad de revisar los procedimientos de contratación y garantizar la transparencia dentro del instituto.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con la colaboración de personas que han proporcionado información y pruebas sobre las presuntas anomalías.

El titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó que, por primera vez, el órgano fiscalizador trabaja directamente con informantes que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones.

En un comunicado difundido este lunes, la institución explicó que esta colaboración ha permitido reunir elementos relacionados con la manera en que presuntamente operaron irregularidades en procedimientos de contratación de organismos electorales durante varios años.