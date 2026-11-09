Marchas

¿De Dónde Saldrá la Marcha del IMSS Hoy? Este Es el Punto de Reunión de Trabajadores

Los trabajadores del IMSS volverán a tomar las calles de la CDMX, por lo que se esperan afectaciones viales. Conoce el punto de salida y llegada

De Dónde Sale la Marcha IMSS Hoy 9 de Noviembre 2026Los trabajadores del IMSS exigen respuesta al pliego petitorio entregado a finales de octubre. Foto: Cuartoscuro

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¿De Dónde Sale la Marcha IMSS Hoy 9 de Noviembre 2026? Punto de Reunión de Trabajadores en CDMX | N+