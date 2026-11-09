¿De Dónde Saldrá la Marcha del IMSS Hoy? Este Es el Punto de Reunión de Trabajadores

Personal médico, enfermeras y administrativos volverán a tomar las calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se esperan fuertes afectaciones viales, y para que te vayas preparando, acá te decimos de dónde sale la marcha del IMSS hoy 9 de noviembre 2026.

Este lunes, se llevará a cabo una nueva manifestación en la capital del país que tiene como objetivo exigir una respuesta al pliego petitorio entregado a finales de octubre, por parte de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Entre las principales exigencias están la mejora de condiciones para trabajar, el aumento salarial del 10%, ya que hasta ahora solo se les han propuesto 8% global. Además, de la renuncia de Rafael Olivos Hernández, líder general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien acusan de no defender al gremio y limitar la libertad de expresión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nueva Protesta del IMSS: Horario y Mapa de la Ruta de Marcha

Punto de reunión de la marcha del IMSS hoy

La manifestación tiene como punto de concentración el Centro Médico Nacional Siglo XXI en Avenida Cuauhtémoc, desde donde se movilizarán los trabajadores a partir de las 15:00 horas, es decir a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México.

Antes de la marcha IMSS, los trabajadores también convocaron a una concentración a las 12:00 horas en la sede sindical ubicada en José Enrique Pestalozzi, en la alcaldía Benito Juárez, para acompañar a Erika Cureño y a otros empleados que aseguran han enfrentado hostigamiento y sanciones por participar en el movimiento.

¿A dónde llegará la marcha del IMSS hoy?

La manifestación que partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI tiene previsto llegar al Zócalo CDMX, con una parada estratégica frente a la Cámara de Senadores, donde los trabajadores buscarán obtener respuesta a los documentos entregados previamente en ambas Cámaras del Congreso y en la Presidencia de la República.

Pese a que los organizadores no informaron la ruta con las calles específicas por las que avanzará el contingente, se prevé que las siguientes vialidades se vean afectadas este lunes 9 de noviembre:

Avenida Cuauhtémoc, en las inmediaciones del Centro Médico.

Bucareli.

Paseo de la Reforma, donde queda el Senado.

Avenida Juárez.

Calles como Francisco I. Madero o 5 de Mayo.

Se prevé la participación de médicos, enfermeros, administrativos y representantes del IMSS, provenientes de siete entidades del país, como lo son Puebla, Nuevo León, Ciudad de México y Mérida.

PPP