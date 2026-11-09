Marchas y Bloqueos en CDMX Hoy 9 de Noviembre 2026: Vías Afectadas por Movilizaciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este lunes en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 10 concentraciones y 3 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

06:30 horas. Luciérnagas Buscadoras se concentrarán en la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, como parte de la primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar a personas desaparecidas.

07:00 horas. La Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 12 "Guardias Presidenciales" se manifestará en el plantel, ubicado en Eje 2 Norte Manuel González 318, colonia San Simón Tolnáhuac, para exigir el retiro del mobiliario escolar obsoleto.

08:00 horas. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente se manifestará en la Secretaría de Gobernación para exigir el esclarecimiento de la muerte de dos mujeres indígenas triquis, originarias de San Juan Copala, Oaxaca.

13:30 horas. Integrantes del Consejo Nacional Motociclista se manifestarán en la Secretaría de Movilidad para expresar su rechazo a la propuesta de exigir licencias especiales y placas mercantiles a motociclistas que realizan actividades de reparto mediante plataformas digitales.

15:00 horas. Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo para exigir la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.

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Durante el día. Habitantes de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Guerrero, se manifestarán en el Zócalo para solicitar la intervención de la Presidencia de la República ante el Gobierno estatal, a fin de que se reparen 170 kilómetros de la carretera Tlapa-Metlatónoc.

Benito Juárez

07:00 horas. Luciérnagas Buscadoras se concentrarán en la estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, para participar en la primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos.

12:00 horas. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestarán en la Delegación Sur del IMSS, ubicada en Torres Adalid 1305, colonia Narvarte Oriente, en rechazo a presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical.

Cuajimalpa

09:00 horas. Familiares de una menor de dos años se manifestarán en avenida José María Castorena 233 y marcharán hacia la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa para exigir justicia por el presunto maltrato físico cometido contra la niña en la guardería "Sunny Hill". También solicitarán el cierre del establecimiento.

11:30 horas. Integrantes del Refugio Franciscano se manifestarán en las instalaciones de la asociación, ubicadas en la carretera México-Toluca, kilómetro 17.5, en rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros.

12:00 horas. Plataformas Unidas del Poniente se concentrarán en el estacionamiento de motocicletas de Centro Santa Fe para rechazar la propuesta de implementar licencias especiales y placas mercantiles para motociclistas que realizan servicios de reparto mediante plataformas digitales.

Venustiano Carranza

10:00 horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifestará en la Cámara de Diputados para solicitar un incremento presupuestal para las universidades públicas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ