Marchas

Marchas y Bloqueos en CDMX Hoy 9 de Noviembre 2026: Vías Afectadas por Movilizaciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

marchas cdmx hoy 9 noviembre 2026En la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones en otros estados, así como de las noticias más importante del país y del mundo. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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