Peso Mexicano Supera las 18 Unidades por Dólar Estadounidense

El peso mexicano registró este lunes una apreciación de 0.10% y cotiza en 18.5887 pesos por dólar, en medio del repunte de los precios al consumidor, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia durante un periodo prolongado.

El peso mexicano inició la jornada del lunes con una apreciación frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la publicación de los datos de inflación correspondientes a octubre y por las expectativas de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos.

En la madrugada de este lunes, la moneda mexicana cotizaba en 18.63 pesos por billete verde en el mercado internacional.

La última variación se enmarca en la decisión del Banco de México (Banxico) de recortar inesperadamente su tasa clave de interés la semana pasada, una medida que amenaza con seguir erosionando el atractivo de las operaciones de carry trade, que por años han apuntalado a la moneda local.

Los analistas están a la expectativa de cómo se desarrollará el peso mexicano esta semana, luego del apoyo que representó la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que mejoró el apetito por riesgo y favoreció a los activos de mercados emergentes.

El sorpresivo recorte de tasas de Banxico ha moderado el optimismo al reavivar las preocupaciones por una reducción del diferencial de rendimientos que ofrecen los activos locales frente al exterior.

La decisión fue cuestionada por algunos analistas porque llega en momentos en que la actividad económica ha mostrado un desempeño mejor de lo esperado y la inflación se ubica en la parte alta del rango objetivo oficial.

La consultoría CopKapital señaló que el recorte podría contribuir a que el tipo de cambio se mantenga por encima de 18.50 por dólar el resto del año. A inicios de septiembre, la divisa se negociaba por debajo de 17 pesos.

Las inquietudes coincidían con las expectativas de que la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japóneleven sus tasas antes de que termine 2026.

El Banco de México calcula el tipo de cambio FIX con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después.

Para este lunes, el FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se ubicó en 18.6297 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en México quedó en 18.7147 pesos por cada divisa.

La presión del peso mexicano comenzó en septiembre pasado, después de que la Fed elevó las tasas de interés y anticipó nuevos ajustes. En contraste, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia.

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ASJ