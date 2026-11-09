Dólar

Peso Mexicano Supera las 18 Unidades por Dólar Estadounidense

La última variación se enmarca en la decisión del Banco de México de recortar inesperadamente su tasa clave de interés

Dólar hoy 9 noviembre 2026El sorpresivo recorte de tasas de Banxico ha moderado el optimismo al reavivar las preocupaciones por una reducción del diferencial de rendimientos. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+