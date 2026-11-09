‘No Vamos a Negociar el Sueldo’: Trabajadores del INE se Reunirán con Blanca Cruz

Este lunes, trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se manifestaron en las instalaciones de la sede principal, previo a la reunión que sostendrán con Blanca Cruz, consejera presidenta provisional, en la que presentarán su pliego petitorio en busca de mejores condiciones laborales.

“No vamos a negociar el sueldo, sí lo quiero dejar muy en claro. No voy a negociar un solo punto del pliego petitorio y vamos por esos dos salarios mínimos, cuando menos, para el personal de los módulos”, afirmó a N+ uno de los trabajadores que forma parte de la comitiva que se reunirá hoy con Blanca Cruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del INE Protestan en las Inmediaciones del Instituto por Aumento Salarial

Otra de las manifestantes dijo a N+ que una de sus principales demandas es “aumento salarial justo, no 6%, porque no son migajas lo que estamos pidiendo”.

Agregó que también piden trato digno, jornadas laborales justas de lunes a viernes, con descanso sábado y domingo, como en otras instituciones del gobierno.

Los inconformes rechazaron el aumento salarial del 6% que ofreció el INE, al considerar que no alivia sus necesidades, por lo que exigen al menos un 25% de incremento.

Este lunes, algunos módulos del INE operaron de forma normal y otros suspendieron sus actividades en la Ciudad de México (CDMX) como parte del paro nacional de labores para exigir mejores condiciones laborales.

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Con información de N+.

RMT