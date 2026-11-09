Política

‘No Vamos a Negociar el Sueldo’: Trabajadores del INE se Reunirán con Blanca Cruz

Los empleados del Instituto Nacional Electoral rechazaron un aumento salarial del 6%

Protesta de los trabajadores del INE hoy, 9 de noviembre de 2026Protesta de los trabajadores del INE hoy, 9 de noviembre de 2026. Foto: N+

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Trabajadores del INE rechazan aumento del 6% y exigen al menos un 25%. Se reunirán con Blanca Cruz para presentar sus demandas de mejores condiciones laborales.

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