Política

Sheinbaum Revela que México Marcó Cifra Histórica de Empleos Formales en Octubre de 2026

En la conferencia mañanera detalló que en el IMSS hay registrados 23 millones 88 mil 353 trabajadores

Trabajadores clasifican aguacatesTrabajadores clasifican aguacates en una planta de empaque en Tacámbaro, México, el jueves 13 de agosto de 2026. Foto: AP/Armando Solis

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