Sheinbaum Revela que México Marcó Cifra Histórica de Empleos Formales en Octubre de 2026

México alcanzó una cifra histórica de empleo formal durante octubre de 2026, al registrar un total de 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, destacó que se trata del nivel más alto de empleos formales registrado en la historia del país.

La mandataria señaló que entre septiembre y octubre se generaron 161 mil nuevos empleos formales, lo que representa un incremento en el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Adelantó que el Seguro Social dará a conocer los detalles del reporte laboral alrededor de las 12:00 horas. El anuncio permitirá conocer el comportamiento del empleo formal y las cifras correspondientes al cierre de octubre.

"El IMSS dará la información alrededor de las 12. Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en octubre: 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia", expresó.

Destacó que entre septiembre y octubre de este año, hubo un crecimiento de 161 mil 077 empleos, es decir un aumento de 0.7% en el último mes.

Asimismo, Sheinbaum informó que en lo que va de 2026 se han acumulado 571 mil 277 nuevos empleos formales, de acuerdo con los datos que presentó durante su intervención.

"Esto representa una variación anual, respecto a octubre de 2025, con una variación anual de 1.3%", detalló Sheinbaum.

"Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes de octubre, 23 millones 088 mil 353, la cifra máxima de toda la historia", indicó.

TLS