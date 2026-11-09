Sociedad

INE Suspende Atención en Diversos Puntos de Veracruz por Paro de Empleados

Ciudadanos que acudieron a realizar gestiones relacionadas con su identificación para votar encontraron las instalaciones cerradas por una protesta laboral

Paro laboral en el INE de Veracruz deja a ciudadanos sin servicios.Paro laboral en el INE de Veracruz deja a ciudadanos sin servicios. Foto: N+

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Protesta laboral cierra módulos del INE en Veracruz y 19 estados más. Ciudadanos sin poder realizar trámites.

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