INE Suspende Atención en Diversos Puntos de Veracruz por Paro de Empleados

Los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz permanecen cerrados este lunes debido a un paro de labores de trabajadores que exigen mejoras salariales y condiciones laborales.

En el módulo ubicado sobre la avenida Rafael Cuervo, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, los empleados colocaron una lona con la leyenda “En este módulo se trabaja bajo protesta”, además de exhibir un pliego petitorio con sus principales demandas.

Entre las solicitudes se encuentran un incremento salarial del 6%, homologación de periodos vacacionales, mejores horarios laborales, oportunidades de crecimiento y un trato digno y justo.

El paro se extendió a Veracruz y otras 19 entidades del país, por lo que los módulos mantienen suspendida la atención al público. La situación tomó por sorpresa a ciudadanos que acudieron desde temprano para realizar trámites relacionados con su credencial para votar y encontraron las puertas cerradas.

Los trabajadores señalaron que mantendrán su protesta hasta obtener respuesta a sus demandas, mientras que los ciudadanos son los principales afectados por la suspensión de los servicios.

También en el sur de Veracruz, aproximadamente 14 trabajadores del Instituto Nacional Electoral del distrito 11 con sede en Coatzacoalcos, se sumaron al paro nacional en demanda de mejores salarios y condiciones laborales, por lo que quedó suspendida la atención al público.

El módulo del instituto nacional electoral en Tuxpan se sumó al paro nacional de labores para exigir mejores condiciones salariales y prestaciones para los trabajadores.

El encargado del módulo, Juan Arturo Cristóbal, explicó que la protesta se realizó este 9 de noviembre, mientras continúan las negociaciones. las citas fueron reprogramadas para el día 10 de noviembre.

En este caso la suspensión también impacta la atención de cuatro municipios: Tuxpan, Poza Rica, Tihuatlán y Álamo Temapache.