Seguridad

¿Cuál es el Estado de Salud del ‘R2’? Esto Se Sabe de Rafael 'N' tras su Captura

El líder de 'Los R’s' fue ingresado a cirugía luego de ser capturado en Jalisco, debido a disparos en abdomen, pierna y brazo

Hospitalizan al R2, Rafael ÀlvarezHospitalizan al R2, Rafael Àlvarez. Foto: SSPC

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Captura del 'R2': el líder de 'Los R’s' fue herido en un operativo y está en terapia intensiva. Su estado de salud es crítico. La seguridad en Guadalajara se ha intensificado. ¿Qué pasará con él?

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