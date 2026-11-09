¿Cuál es el Estado de Salud del ‘R2’? Esto Se Sabe de Rafael 'N' tras su Captura

En medio de un gran despliegue de resguardo en el Hospital Civil Antiguo de Guadalajara, Jalisco, Rafael "N", alias el “R2”, fue intervenido quirúrgicamente tras resultar gravemente herido durante el operativo de fuerzas federales para lograr su captura la tarde del domingo 8 de noviembre.

El “R2”, es identificado como el presunto líder de “Los R’s”, una violenta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculados con delitos como homicidio, extorsión, tráfico de drogas, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mantienen Fuerte Operativo de Seguridad en Hospital Civil de Guadalajara tras Cirugía del 'R2'

Este es el estado de salud del "R2"

Rafael "N" o Rafael Álvarez Ayala ingresó a este nosocomio después de presentar lesiones provocadas por impactos de arma de fuego. Los primeros informes señalaron que habría recibido al menos tres disparos, en el abdomen, pierna y brazo, por lo que fue trasladado de emergencia para recibir atención médica especializada.

Durante la madrugada de este lunes, Rafael "N" fue sometido a una intervención quirúrgica. Como parte del procedimiento, los médicos realizaron reparaciones en tendones y músculos del antebrazo derecho. Además, colocaron una férula de yeso para inmovilizar la extremidad.

En cuanto a las lesiones en la pierna izquierda, el procedimiento requirió la colocación de un fijador externo, dispositivo utilizado para estabilizar estructuras óseas y mantener la extremidad en una posición adecuada durante el proceso de recuperación.

También fue intervenido quirúrgicamente en el abdomen por una lesión adquirida durante el operativo de su captura.

Tras la cirugía, Álvarez Ayala fue ingresado al área de terapia intensiva, donde permanece bajo supervisión médica.

El despliegue de seguridad en el hospital

Mientras tanto, el entorno del hospital se convirtió en uno de los puntos de atención del operativo de seguridad desplegado en la zona metropolitana de Guadalajara. Elementos de la Secretaría de Marina, corporaciones estatales y otras fuerzas de seguridad mantienen presencia en distintos puntos.

En paralelo, las autoridades continúan con las diligencias ministeriales relacionadas con la detención. Los otros 19 hombres que fueron asegurados junto con el “R2” permanecen bajo resguardo en instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y La Paz.

Una vez concluidas las declaraciones y las actuaciones correspondientes, se prevé su traslado al complejo penitenciario de Puente Grande, en el municipio de Tonalá.

TLS