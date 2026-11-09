Clima CDMX Mañana Martes: ¿Seguirán las Lluvias el 10 de Noviembre en la Capital Mexicana?

¡No bajes la guardia! De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mañana martes continuarán las lluvias en la Ciudad de México (CDMX).

El organismo, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que las condiciones meteorológicas de esta semana estarán marcadas por un canal de baja presión, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Esos sistemas, además de la CDMX, originarán lluvias en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Morelos, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

Por ello, aquí te brindamos el pronóstico del tiempo a detalle para que sepas cómo estará el clima mañana 10 de noviembre en la capital mexicana.

Además, puedes consultar los distintos canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío número 4.

¿Seguirán las lluvias?

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN alertó sobre lluvias para el martes en la CDMX.

En primera instancia, indicó que en el transcurso del día se prevé cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, previó ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México y bancos de niebla.

En horas de la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; 40% de lluvias aisladas y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de lluvias aisladas y rachas de viento de 10 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB