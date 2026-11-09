Pronóstico del tiempo

'Tenga Lista Una Mochila de Emergencia', PC Alerta por Lluvias Fuertes

Autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones meteorológicas previstas para el noreste del país

'Tenga Lista Una Mochila de Emergencia', PC Alerta por Lluvias FuertesTamaulipas, Nuevo León, Veracruz y SLP en Alerta por Fuertes Lluvias. Foto: N+

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Protección Civil recomienda tener lista una mochila de emergencia y evitar cruzar calles inundadas.

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