'Tenga Lista Una Mochila de Emergencia', PC Alerta por Lluvias Fuertes

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene una alerta preventiva por el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a reforzar las medidas de prevención, mantenerse informada y tener lista una mochila de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 permanecerá estacionario sobre el oriente del país y, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Tamaulipas, fuertes en regiones de Nuevo León y Veracruz, así como chubascos en San Luis Potosí.

Ante este pronóstico, Protección Civil recomendó mantener libres de basura las coladeras, desagües y azoteas para prevenir encharcamientos. También pidió preparar una mochila de emergencia que incluya documentos importantes protegidos en bolsas de plástico, una linterna, un radio con pilas y un botiquín básico.

La dependencia también pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, ya sea a pie o en automóvil, debido al riesgo que representa la fuerza de las corrientes. A quienes conduzcan les recomendó reducir la velocidad, encender las luces del vehículo y mantener una distancia segura.

¿Por qué piden tener lista una mochila de emergencia?

El llamado a preparar una mochila de emergencia no significa que las autoridades tengan información sobre la posible ocurrencia de un desastre. El pasado 3 de noviembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil aclaró que la difusión de estas recomendaciones forma parte de sus acciones permanentes para fortalecer la cultura de autoprotección y prevención entre las familias mexicanas.

En esa ocasión, la dependencia explicó que estas publicaciones buscan que la población tenga herramientas para organizar con anticipación su Plan Familiar de Protección Civil y esté preparada ante cualquier eventualidad. También precisó que la difusión de estos materiales no representa una advertencia sobre la ocurrencia inminente de algún desastre.

La mochila de emergencia, también conocida como mochila de vida, contiene artículos básicos para responder ante una situación de riesgo, como inundaciones, incendios, sismos o huracanes. Entre los elementos recomendados se encuentran agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos, ropa adicional y copias de documentos importantes.

Por otra parte, la CNPC pidió a quienes viven cerca de ríos, arroyos o zonas de ladera vigilar posibles cambios en el terreno, como grietas en paredes o pisos, inclinación de árboles o postes, hundimientos y ruidos inusuales.

En caso de lluvias intensas o señales de inestabilidad, la recomendación es evacuar la vivienda de manera preventiva y trasladarse a zonas altas o refugios temporales habilitados por las autoridades.

Finalmente, pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y del SMN, así como reportar cualquier emergencia al 911.