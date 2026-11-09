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Clima en Monterrey, Nuevo León: Continúan los Días Nublados y con Lloviznas

Se espera la llegada de un frente frío para el fin de semana en Nuevo León

Clima en Monterrey Nuevo LeónCielo nublado en Monterrey.Foto: Fabián González

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Las temperaturas descenderán hasta los 15 grados a partir del viernes, mientras que se prevén lluvias para el sábado y menor probabilidad de precipitaciones el domingo.

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