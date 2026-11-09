Clima en Monterrey, Nuevo León: Continúan los Días Nublados y con Lloviznas

La zona metropolitana de Monterrey inició con cielo completamente nublado y presencia de llovizna en algunos sectores, condiciones que mantienen el pavimento mojado y resbaladizo, por lo que se espera que el ambiente continúe con características similares durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, no se esperan grandes cambios en las condiciones del tiempo durante el lunes, martes, miércoles y jueves, cuando permanecerán los cielos nublados y las temperaturas con poca variación en la zona metropolitana.

Para este lunes se pronostica una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 20 grados, mientras que para los siguientes días las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los 22 y 23 grados, con mínimas de 17 grados y un 20 por ciento de probabilidad de lluvia.

Sin embargo, las condiciones podrían cambiar durante el próximo fin de semana con la llegada de un nuevo frente frío, el cual provocará un descenso en las temperaturas, principalmente durante las mañanas.

Para el viernes se espera una temperatura mínima de 15 grados, mientras que para el sábado y domingo los valores mínimos oscilarían entre los 16 y 17 grados. En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén registros de entre 22 y 23 grados durante el fin de semana.

Además, se contempla probabilidad de lluvia para el sábado, por lo que las condiciones de humedad podrían mantenerse en algunos sectores de la zona metropolitana.

A partir del domingo pudiera regresar el cielo medio nublado, con una combinación de periodos de sol y nubes, además de menores probabilidades de lluvia.

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En cuanto a los sistemas meteorológicos que influyen en las condiciones actuales, para este lunes un Centro de Baja Presión ubicado al norte de Tamaulipas y un Canal de Baja Presión sobre la costa del Golfo de México mantendrán el aporte de humedad, favoreciendo la permanencia del cielo nublado y la probabilidad de lluvias ligeras.

Varios Canales de Baja Presión cruzan por el territorio mexicano, contribuyendo al ingreso de humedad de ambos litorales y ocasionando lluvias moderadas dispersas en diferentes regiones del país.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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