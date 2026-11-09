Homicidios

Joven es Asesinado con Diez Disparos en Cosoleacaque, Veracruz

Sujetos en motocicleta habrían sido quienes privado de la vida al hombre para después huir. Las autoridades investigan

En el municipio de Cosoleacaque un hombre de 20 años fue asesinado en la vía pública.En el municipio de Cosoleacaque un hombre de 20 años fue asesinado en la vía pública. Foto: Ilustrativa | N+

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Un joven de 20 años fue acribillado con diez disparos por sujetos en motocicleta. Las autoridades investigan sin detenidos hasta el momento.

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