Joven es Asesinado con Diez Disparos en Cosoleacaque, Veracruz

En el municipio de Cosoleacaque, en la zona norte del estado de Veracruz, un hombre de 20 años en el fraccionamiento Los Prados fue asesinado en la vía pública.

Los hechos de violencia ocurrieron durante la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Del Bosque y Calandria, punto en donde el hombre quedó tendido en la banqueta.

De acuerdo con información recabada, dos sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron al joven de identidad hasta el momento desconocida y le dispararon, hasta en 10 ocasiones para después huir con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por autoridades para no alterar la escena del crimen y personal ministerial realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Las investigaciones continúan, por lo que no hay registro de personas detenidas como responsables del homicidio de un joven.