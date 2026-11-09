Seguridad

García Harfuch Anuncia C4 Carretero para Reforzar Seguridad en Sinaloa

Autoridades invertirán 900 millones de pesos para ampliar capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia

García Harfuch Anuncia C4 Carretero para Reforzar Seguridad en SinaloaGobierno Federal Anuncia Inversión en Sinaloa. Foto: SSPC

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García Harfuch anuncia el C4 Carretero, un nuevo centro de comando para reforzar la seguridad en el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango. Descubre cómo mejorará la vigilancia.

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