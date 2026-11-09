García Harfuch Anuncia C4 Carretero para Reforzar Seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la propuesta de establecer un Centro de Comando Federal, denominado C4 Carretero, para reforzar la vigilancia en las carreteras de Sinaloa, particularmente en el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango.

Durante su intervención, informó que el proyecto contempla una infraestructura de aproximadamente 4 mil 600 metros cuadrados, con 54 posiciones de despacho y 27 espacios para atender llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089.

El C4 Carretero permitirá fortalecer la vigilancia en 250 kilómetros del corredor mediante 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas. El sistema contará con alertas y coordinación operativa con la Guardia Nacional y otros centros de comando.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad, García Harfuch anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aportará cerca de 200 vehículos para las corporaciones locales.

El equipamiento incluirá 90 camionetas tipo pick-up, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 camionetas Black Mamba, tres unidades Dron Águila, equipos de radiocomunicación y 15 camionetas tácticas blindadas. La entrega está prevista en un plazo máximo de 30 días.

El funcionario explicó que estos recursos estarán destinados a fortalecer las capacidades de respuesta de las policías municipales de Mazatlán y Culiacán, así como de la Policía Estatal de Sinaloa.

También adelantó que en diciembre se reforzarán las capacidades de inteligencia e investigación con la incorporación de nuevas células del Centro Nacional de Inteligencia en el estado.

Durante su mensaje, García Harfuch señaló que entre junio de 2025 y agosto de 2026 se registró una reducción del 42 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

Sin embargo, reconoció que durante septiembre y octubre de este año se identificó un incremento de hechos violentos en Mazatlán, derivado de la confrontación entre grupos criminales.

Por ello, indicó que la instrucción de la presidenta de México es reforzar la seguridad donde sea necesario, evaluar permanentemente la estrategia y ajustar los despliegues de acuerdo con los cambios en la incidencia delictiva.

Como parte del balance de seguridad de octubre de 2024 a octubre de 2026, reportó más de 3 mil personas detenidas, 145 toneladas de droga aseguradas, entre ellas más de una tonelada y 2 millones de pastillas de fentanilo, así como 7 mil 200 armas de fuego decomisadas.

Además, informó que el Ejército y la Marina han inhabilitado más de 2 mil 600 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetamina.

García Harfuch señaló que el conjunto de acciones de equipamiento y reforzamiento de las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia representa una inversión de 900 millones de pesos.