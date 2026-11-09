Seguridad

Incendio Deja Mascotas Muertas y una Persona con Quemaduras en Brownsville, Texas

El Departamento de Bomberos quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas oficiales que originaron el siniestro

Incendio Deja Mascotas Muertas y una Persona con Quemaduras en Brownsville, TexasIncendio Deja Mascotas Muertas y una Persona con Quemaduras. Foto: N+

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Incendio en Brownsville: una persona herida y varias mascotas fallecidas.

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