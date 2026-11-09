Incendio Deja Mascotas Muertas y una Persona con Quemaduras en Brownsville, Texas

Un incendio registrado durante este fin de semana en Brownsville, Texas, dejó como saldo una persona con quemaduras menores y varias mascotas sin vida, luego de que el fuego consumiera un inmueble ubicado en el barrio de Southmost.

De acuerdo con reportes de medios de la región del Valle del Río, el siniestro ocurrió en un edificio situado en la cuadra 800 de Milpa Verde, donde anteriormente operaba una tienda de abarrotes.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Brownsville, así como agentes policiacos, quienes atendieron la emergencia.

Entre los primeros reportes se informó que una persona se encontraba en el interior del inmueble y resultó con quemaduras menores. Presuntamente, habría señalado que el incendio comenzó a causa de un cortocircuito; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

También trascendió que al interior del edificio había numerosas mascotas resguardadas en jaulas, las cuales murieron durante el incendio.

El Departamento de Bomberos quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas oficiales que originaron el siniestro.