Sociedad

Paro Nacional Afecta a 13 Módulos de Atención Ciudadana del INE en SLP

Los inconformes señalaron que durante casi una década han recibido incrementos salariales de apenas 80 y 100 pesos anuales, además de enfrentar jornadas de entre 12 y 16 horas

Personal del INE Denuncia Malas Condiciones Laborales en San Luis PotosíPersonal del INE Denuncia Malas Condiciones Laborales en San Luis Potosí. Foto: N+

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Carlos Ruiz, trabajador de un módulo en la capital potosina, informó que las personas con citas programadas deberán esperar una nueva fecha de atención. La suspensión está prevista por un día, aunque su continuidad dependerá de la respuesta del Consejo General del INE.

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