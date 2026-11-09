Paro Nacional Afecta a 13 Módulos de Atención Ciudadana del INE en SLP

Trece de los 21 Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí suspendieron actividades este lunes, al sumarse al paro nacional para denunciar las condiciones laborales y salariales que enfrenta el personal.

Entre las principales inconformidades, los trabajadores señalaron que llevan casi 10 años sin una homologación salarial adecuada, periodo en el que han recibido incrementos de apenas 80 y 100 pesos anuales.

También denunciaron las extensas jornadas laborales durante los procesos electorales, cuando pueden trabajar entre 12 y 16 horas al día.

Carlos Ruiz, trabajador de uno de los módulos ubicados en la capital potosina, informó que las personas que tenían citas programadas deberán esperar a que estas sean reprogramadas.

Aunque inicialmente el paro está previsto únicamente para este lunes, los inconformes señalaron que su continuidad dependerá de la respuesta que emita el Consejo General del INE.