Seguridad

Aseguran a Joven Motociclista Tras ser Acusado de Robo en Tuxpan

Una pareja lo señaló por presuntos daños y sustracción de objetos de una vivienda; hasta ahora no se ha informado su identidad ni situación jurídica

Un joven motociclista fue detenido tras ser identificado por una pareja como el presunto responsable de un roboUn joven motociclista fue detenido tras ser identificado por una pareja como el presunto responsable de un robo. Foto: N+

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Motociclista detenido en Tuxpan Norte por presunto robo a vivienda. Policía y SEMAR intervienen tras detectar irregularidades.

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