Aseguran a Joven Motociclista Tras ser Acusado de Robo en Tuxpan

Un joven motociclista fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina (SEMAR), cuando circulaba sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua.

La intervención se originó tras detectar presuntas irregularidades en la unidad. Ocurrió durante la noche del domingo en el tramo carretero antes mencionado perteneciente al norte de la entidad veracruzana.

Al realizar la inspección, una pareja arribó al lugar y lo identificó como el presunto responsable de daños y robo en un domicilio. El aseguramiento se complicó cuando el joven opuso resistencia, por lo que los uniformados aplicaron técnicas de sometimiento para controlarlo y trasladarlo a una patrulla.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad ni su situación jurídica. se espera que las autoridades municipales proporcionen mayores detalles sobre este procedimiento.