Santi Gimenez se Perfila como Titular para el Partido México vs Jamaica

La Selección Mexicana se prepara para afrontar dos partidos cruciales ante Jamaica en la Fecha FIFA de noviembre. Estos dos compromisos representan la primera gran prueba en la gestión de Rafael Márquez como entrenador nacional, pues se trata de juegos de carácter oficial que podrían darle al Tricolor el pase a las semifinales de la CONCACAF Nations League.

Sin embargo, Márquez deberá afrontar los partidos ante los Reagge Boyz con una baja muy sensible. Y es quwe desde hace varias semanas se confirmó que Raúl Jiménez no podría participar en estos duelos debido a la lesión que le hizo pasar por el quirófano y que lo tendrá fuera de actividad hasta 2027.

Jiménez se había consolidado como la primera opción en el ataque de la Selección Mexicana luego de su gran rendimiento en el Mundial, pero ahora, con su ausencia, el puesto como delantero titular del Tri ha quedado vacante y parece que Santiago Gimenez se perfila para tomarlo.

Santi Gimenez apunta a ser titular vs Jamaica

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Santiago Gimenez está considerado por Rafa Márquez para ser el titular en los partidos ante Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. La información detalla que el 'Bebote' le está ganando la carrera a Armando González y Armando León, quienes también forman parte de la convocatoria del Tri para esta Fecha FIFA.

"Por ahora esa carrera la empieza ganando Santiago Gimenez que comienza a ganar confianza con el Porto", reportó Araige. En ese sentido, Santi ha logrado sumar buenas actuaciones en Portugal y poco a poco parece retomar su mejor versión.