Deportes

Santi Gimenez se Perfila como Titular para el Partido México vs Jamaica

El delantero mexicano ha ido ganando minutos en el futbol portugués y, ante la lesión de Raúl Jiménez, podría afianzar la titularidad en el Tricolor

Santiago Gimenez durante un partido con el FC PortoSantiago Gimenez durante un partido con el FC Porto | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+