Seguridad

Asesinan a Hombre por Ataque de Celos en Tonalá, Jalisco

La víctima fue agredida a balazos en la colonia Jardines de la Cruz, el responsable sería la expareja de su novia

El hombre fue asesinado tras un ataque de celos del agresor.El hombre fue asesinado tras un ataque de celos del agresor. Foto: Info_f

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La víctima recibió disparos en tórax, cuello y axila; la Fiscalía busca al presunto responsable

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