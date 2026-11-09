Asesinan a Hombre por Ataque de Celos en Tonalá, Jalisco

Un hombre de aproximadamente 46 años fue asesinado a balazos durante la noche en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Tonalá. Las primeras versiones apuntan a que el ataque habría sido motivado por un conflicto sentimental, presuntamente relacionado con los celos de la expareja de la actual novia de la víctima.

Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la noche, luego de que una mujer solicitara apoyo a través de los números de emergencia. En la llamada informó que su actual pareja había sido atacada con un arma de fuego y permanecía inconsciente.

Policías municipales y paramédicos acudieron al cruce de las calles Cruz de Pachahuillo y Cruz de Metal, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante la revisión, los servicios médicos detectaron impactos de bala en la axila, el tórax y el cuello.

Al entrevistarse con las autoridades, la mujer señaló que reconocía al presunto agresor como su expareja sentimental. De acuerdo con su versión, el sujeto habría acudido al lugar para amenazar a su actual novio y posteriormente le disparó hasta privarlo de la vida.

El caso quedó en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que inició las investigaciones para esclarecer el homicidio y localizar al responsable, quien, de acuerdo con los primeros reportes, ya estaría identificado.