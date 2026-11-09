Asesinan a Mujer al Interior de una Tienda y Frente a Clientes en Torre Dorada en León

Dos Hombres que iban en una motocicleta asesinaron a balazos a una mujer que se encontraba comprando en una tienda ubicada en la colonia Torre Dorada, en León, Guanajuato.

El ataque ocurrió cuando una mujer, identificada como Karla, de 35 años, llegaba a la tienda que se encuentra sobre el bulevar Mineral de la Joya, esquina con la calle Torres Doradas.

Antes de salir, al lugar llegados dos hombres en una motocicleta, de la cual uno se descendió y se dirigió hacia la mujer, quien al tenerla de frente, le disparó en repetidas ocasiones, sin importar que en el local había varios clientes.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar en la moto, mientras que testigos del ataque llamaron a los números de emergencia, siendo policías municipales, los primeros en llegar a los pocos minutos.

Al llegar los elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, de inmediato se le brindó atención médica a la mujer, pero ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía de Guanajuato y al Semefo.