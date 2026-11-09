Seguridad

Asesinan a Mujer al Interior de una Tienda y Frente a Clientes en Torre Dorada en León

La víctima iba a comprar algo para cenar cuando motociclistas entran y le disparan

Elementos de varias corporaciones de Seguridad resguardaron la zona.Fotos: N+

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Karla, de 35 años, fue asesinada en una tienda por motociclistas. La policía investiga el ataque.

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