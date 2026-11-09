Explosión de Tanque de Gas Deja Dos Heridos en Apodaca, Nuevo León

La explosión de un tanque de gas dejó como saldo dos jóvenes empleados heridos al interior de una empresa de pinturas ubicada en la calle Jardines de la Primavera, en la colonia Balcones del Norte, en Apodaca, Nuevo León.

El estallido de esta explosión alertó a vecinos de esta empresa, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de cuerpos de auxilio. Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Apodaca y del estado, quienes confirmaron que ambas personas heridas ya habían sido trasladadas por cuenta propia.

Rescatistas comenzaron con las investigaciones e inspecciones correspondientes dentro de la empresa para descartar cualquier tipo de peligro que haya ocasionado esta explosión. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revele cual sería el motivo por el que este tanque de gas halla estallado.

Hasta el momento los hombres heridos no han sido identificados, pero se informó que tendrían 26 y 19 años de edad. Ambos jóvenes presentaron quemaduras de primer grado en diferentes partes del cuerpo, por lo que ya son valorados por médicos especialistas.

Se espera que esta empresa de pinturas siga bajo resguardo durante un par de horas, momento en el que rescatistas lleven a cabo la valoración de las instalaciones, además de revisar las medidas de seguridad con la que este punto cuenta.