Accidentes

Explosión de Tanque de Gas Deja Dos Heridos en Apodaca, Nuevo León

Fue dentro de un negocio de pinturas, en la colonia Balcones del Norte, donde se registró un estallido que dejó a dos jóvenes lesionados

MovilizaciónEl negocio quedó bajo inspección de rescatistas. Foto: N+

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