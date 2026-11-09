Combi de Transporte Público Choca Frente al Auditorio Nacional en Reforma; Hay Varios Heridos

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registra en la avenida Paseo de la Reforma, debido al choque de una combi de pasajeros, el cual dejó varias personas lesionadas, en la alcaldía Miguel Hidalgo; investigan el accidente.

El impacto ocurrió en la zona del camellón ubicada frente al Auditorio Nacional, cuando presuntamente el conductor de la unidad tipo Van perdió el control del vehículo tras fallar los frenos.

Foto: N+

Según reportes, se trataría de una combi que transportaba a una familia de peregrinos que se dirigía a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX.

Al momento del choque, un peatón también fue afectado. Personal de la Cruz Roja, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), brindan atención a las personas heridas. De manera preliminar se tiene un saldo de 11 personas afectadas.

Sin embargo, el estado de salud de una de ellas es grave, ya que al momento del choque quedó prensada, por lo que se reporta sufrió una amputación parcial de una extremidad.

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Asimismo, se tiene conocimiento la combi chocó la parte trasera de un vehículo particular, no obstante, se desconoce el estado de salud del conductor.

Debido al accidente ocurrido frente al Auditorio Nacional, se presenta intensa carga vial en Paseo de la Reforma con dirección al norte desde la calzada Chivatito. En el lugar trabajan servicios de emergencias.

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Más tarde, la SSC informó los detalles de lo ocurrido en la colonia Bosque de Chapultepec, donde dos peatones resultaron lesionados. Según las autoridades, el conductor de una camioneta color blanco, de 54 años de edad, refirió que, mientras circulaba por la vialidad, perdió el control del vehículo debido a una presunta falla en los frenos. Después de eso, arrolló a dos personas y posteriormente impactó un automóvil color azul.

"Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron a los afectados, un hombre de 49 años de edad, quien presentó amputación parcial de tibia y peroné, y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada", puntualizó en un comunicado.

Asimismo, otro hombre, de 37 años de edad, fue diagnosticado con un esguince en el tobillo izquierdo y trasladado a un hospital cercano para su atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

EPP