Accidentes

Combi de Transporte Público Choca Frente al Auditorio Nacional en Reforma; Hay Varios Heridos

Una de las personas lesionadas presenta amputación parcial tras quedar prensada; así ocurrió el accidente

La combi impactó contra la zona del camellón de Paseo de la ReformaFoto: N+
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