Sociedad

Trabajadores del INE Protestan y Dejan Sin Servicio Módulos en Nuevo León

El cierre de los 22 módulos fijos y 6 itinerantes generó molestia entre los ciudadanos que ya tenían su cita

Paro nacional del INE en Nuevo LeónLos trabajadores colocaron una lona afuera del módulo como parte de su protesta. Foto: N+
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