Trabajadores del INE Protestan y Dejan Sin Servicio Módulos en Nuevo León

Trabajadores del INE protestaron de manera pacífica con un paro de labores en Nuevo León, por lo que los 22 módulos fijos y 6 itinerantes que hay en el estado se quedaron sin atención durante este lunes.

El cierre de los módulos generó molestia entre los ciudadanos que ya tenían su cita programada para los trámites de su identificación oficial del INE.

Los trabajadores protestaron para exigir una retabulación salarial; piden un aumento del 100 por ciento. El Instituto Nacional Electoral (INE) únicamente les autorizó el incremento del 6 por ciento en una junta previa que tuvieron.

Además, piden vacaciones unificadas, no escalonadas, que se respeten las jornadas laborales de 8 horas y que las capacitaciones se lleven a cabo durante sus horario de trabajo, así como descansos fijos los fines de semana, es decir, trabajar de lunes a viernes, y guardias de seguridad en los módulos de atención ciudadana.

Con información de Nelly Juárez | N+

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